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Medya Cinsel iğrençlikleri yetmedi! Şimdi de onları aşağıladılar FOX’un dizisi Yasak Elma’da büyük skandal
Medya

Cinsel iğrençlikleri yetmedi! Şimdi de onları aşağıladılar FOX’un dizisi Yasak Elma’da büyük skandal

Ahlaksız yaşam tarzının topluma empoze edilmeye çalışıldığı rezil dizilerin ekrana geldiği FOX TV’de yayınlanan Yasak Elma dizisinde bir hastane personeli olan hemşireye çay servisi yaptırdılar.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 08:00:00 - 2022-11-24 08:02:50

Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde, hemşire rolündeki kişiye doktor tarafından çay servisi yaptırılması, hemşirelerin tepkisine yol açtı. Hemşireler Yasak Elma'dan özür bekliyor.

Fox Tv’de yayınlanan yasak elma dizisinde Doktor Selim'in hastanedeki hemşireden çay istemesi tepki topladı.

Sağlık Sen Genel Başkanı Erdoğan Çakmak, Fox Tv'de Pazartesi Akşamları yayınlanan Yasak Elma dizisinin son bölümünde hemşirenin çaycı olarak addedilmesine tepki gösterdi.

Yasak Elma dizisinin son bölümünde hemşirenin çaycı olarak addedilmesine tepki gösteren Hürriyet Sağlık Sen Genel Başkanı Erdoğan Çakmak, "Böyle Bir Rezalet Görülmemiştir" dedi.

 Fox Tv'de Pazartesi Akşamları yayınlanan Yasak Elma dizisinin son bölümünde hemşirenin çaycı olarak addedilmesine tepki gösteren Genel Başkan Erdoğan Çakmak, yazılı basın açıklamasında şunları söyledi:

Bu kutsal mesleği TV’lerde, dizilerde, filmlerde, kliplerde sizlerin iğrenç fantezi dünyanıza alet etmeyeceğiz

"Yasak Elma dizisinin bir bölümünde, hemşire çaycı olarak addedilmiş ve birilerinin getir götürcüsü olarak lanse edilmiştir. Ülkemizde hiçbir meslek grubu, televizyonlarda, dizilerde, filmlerde, kliplerde Hemşirelik Mesleği kadar aşağılanmamış, küçük düşürülmeye çalışılmamış, itibarsızlaştırılmaya çalışılmamıştır. Hemşirelik, diğer profesyonel meslekler gibi fakültelerden mezun olunan, sağlık sisteminin bel kemiği olan, sağlık ve hastalık adına binlerce akademik araştırma yapıp her alanda sağlığı geliştirici makaleler yazılan, hastaları için birçok rolü olan, yüzlerce tanı koyabilen profesyonel bir meslektir. Bu kutsal mesleği TV lerde, dizilerde, filmlerde, kliplerde sizlerin iğrenç fantazi dünyanıza alet etmeyeceğiz. Sizin işbilmez, öngörüsüz, bilgisiz, tutarsız, hadsiz olarak planlayıp, oynadığınız roller, hemşirelik mesleğinin kutsallığının ve sanatkarlığının altında ezilmeye mahkumdur.  Bu kadarı yetti. Hemşirelik mesleğini, itibarsızlaştırmanıza asla kayıtsız kalmayacağız.

Tüm üyelerimiz ve Sağlık Çalışanları bilmelidir ki, bu konu ile alakalı sözel ve resmi tüm süreçlerin peşini bırakmayacağız.

Yasak Elma’da yayınlanan görüntülerin ardından sosyal medyadan tepkilerini dile getiren sağlık çalışanları hemşirelik mesleğinin dizi senaristin çapsızlığı, bilgisizliği ve had bilmezliğinin altından kalkamayacağı kadar büyük ve kutsal olduğu vurgulandı.

FOX ÖZÜR DİLESİN

Mevcut sağlık sisteminde hemşirelerin ilmine, tahsiline ve emeğine muhtaç oldukları hatırlatılan tepkilerde, Hemşirelerin ne kimsenin getir götürüsü ne de çaycısı olmadığının altı çizilerek, basiretsiz, iş bilmez ve öngörü yoksunu senaristler ile birlikte FOX kanalı özür dilemeye davet edildi.

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