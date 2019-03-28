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Cinsel hayatta PRP dönemi

Üroloji ve Androloji Uzmanı Op.

28 Mart 2019 Perşembe 10:43
Cinsel hayatta PRP dönemi

Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, PRP yönteminin sertleşme problemi tedavisinde kullanılmaya başlandığını açıkladı. Dr. Işık, sigara içiciliği veya kronik hastalıklar nedeniyle sertleşme sorunu yaşayan hastalar için yeni bir umut olan PRP tedavisinin olumlu sonuçlar verdiğini kaydetti.


Vücuttan alınan kanın özel bir işlemden geçirilerek trombositten zengin plazma kısmının elde edilmesi ve bu sıvının özel aktivitörlerle birleştirilip tekrar vücuda enjeksiyonu işlemi olan PRP, sertleşme bozukluğu tedavisinde alternatif bir yöntem olarak kullanılmaya başlandı. Üroloji ve Androloji Uzmanı Op.Dr. Evren Işık, şeker hastalığı, uzun dönem sigara kullanımı ve kolesterol yüksekliği olan hastalarda sertleşme probleminin daha sık görüldüğünü söyledi. Dr. Işık, “Bugüne kadar sertleşme problemi tedavisinde şok dalga tedavileri, sürekli ilaç kullanımı ve protez cerrahisi gibi yöntemler uygulanmaktaydı. Ancak PRP dediğimiz, kişinin kendi kanından alınan özel bir maddenin penis içerisine enjeksiyonuyla da artık hasarlı dokuların hızlı bir şekilde iyileştiğini ve sertleşme kalitesinin arttığını gözlemliyoruz” dedi.


Avrupa ve Amerika’da sertleşme problemi tedavisinde uygulanan PRP yönteminin olumlu sonuçlar ortaya koyduğunu anlatan Dr. Işık, PRP tedavisinin ortopedi, dermatoloji ve kozmetoloji gibi farklı alanlarda da başarıyla uygulandığına dikkat çekti.



“PRP ile hasarlı bölge tedavi ediliyor ve yeni damar oluşumu sağlanıyor”


PRP için elde edilen sıvının zengin içeriği sayesinde, peniste henüz farklılaşmamış kök hücrelerin de aktive edildiğini ifade eden Dr. Işık, “İnsan kanının 1 mililitresinde 150 bin ile 400 bin arasında trombosit varken PRP’de bu sayı her 1 mililitrede 1 milyona kadar çıkıyor. Aktive edilmiş trombositler, özellikle dokuda bulunan sessiz lokal kök hücreleri de harekete geçirdiği için doğal bir ilaç gibi etki gösteriyor. Örneğin uygulanacak alanda daha henüz farklılaşmamış kök hücreler bulunuyorsa, bunların aktive edilip yeni damara dönüşme ihtimalini de artırıyor” dedi.



"Tedavi süresi çok kısa"


İleri yaş ve bazı risk faktörleri nedeniyle bozulmuş damar yapılarının rejenerasyona ihtiyaç duyduğunu söyleyen Işık, PRP tedavisi ile penisteki hasarlı damarların rejenerasyonunun ve ayrıca yeni damar oluşumunun sağladığını belirtti. Tedavi süresinin oldukça kısa olduğunu kaydeden Işık, “PRP işlemini genellikle 3-4 seans olarak uygulamaktayız. Her seans yaklaşık olarak 30 dakika sürmekte ve hastamız işlemden hemen sonra evine gidebilmektedir. Bu işlemi tek bir tedavi yöntemi şeklinde kullanabildiğimiz gibi, kısa süreli ilaç tedavisi veya şok dalga tedavisi ile kombine olarak da uygulayabiliriz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 10:43
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