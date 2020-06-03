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Çin'nin Kovid-19 ile mücadele için gönderdiği yardımlar Tunus'a ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 22:55:41 -
Çin'nin Kovid-19 ile mücadele için gönderdiği yardımlar Tunus'a ulaştı

TUNUS (AA) - Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için yolladığı tıbbı yardım, Tunus'a ulaştı.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tunus-Kartaca Uluslararası Havalimanı'na ulaşan yardımların Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkilerin insani boyutunu, iki ülke arasındaki işbirliği ve dostluk düzeyini yansıttığı ifade edildi.

Çin, Libya'ya da yardım gönderirken, Tunus'un komşusuna karşı insani yükümlülükleri çerçevesinde, söz konusu yardımların Çin'in büyükelçiliği ile koordineli halde ulaştırılacağı belirtildi.

Açıklamada, Çin'e teşekkür edildi.

Resmi verilere göre, Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybı 49'a ulaşırken, vaka sayısı 1087 olarak açıklandı.

Libya'da 5 ölüm ve 168 vaka olduğu duyurulmuştu.



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