  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Büyük tepki yağıyor! Seren Serengil'den köpekli milli takım paylaşımı

CHP, milletin parasını içkiye yatırıyor

akit’in dünkü manşeti duruşmada gündem oldu

Erdoğan’ı tehdit eden PKK’lı Avrupa ülkesinde yaka paça gözaltına alındı! İnanılmaz detaylar ortaya çıktı

ABD’den Ukrayna’ya milyon dolarlık silah yardımı olmak üzere

Enflasyon 1,64'lük artış gösterdi! Merkez Bankası'ndan açıklama geldi

MOSSAD güdümlü ırkçılığın sonucu: Suriyeli çocuk sokak ortasında öldürüldü!

Hukukçular Sinan Ateş dâvâsını değerlendirdi: Bu dâvâda adalet olmaz

Türkiye'ye 60 milyar dolarlık teklif! 5 yıllık plan devrede

Füze entegre edildi! Pakistan ülkesi anlaştı: JF-17 savaş uçakları nükleer harp başlıklı seyir füzesi atabilecek
Yerel Cinnet getirdi, eşini ve çocuğunu öldürdü!
Yerel

Cinnet getirdi, eşini ve çocuğunu öldürdü!

Yeniakit Publisher
2024-07-04 13:42:00 - 2024-07-04 14:09:01

Çanakkale'de cinnet getiren baba, eşini ve çocuğunu pompalı tüfekle öldürdü, intihar etti.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde cinnet getiren baba, eşini ve çocuğunu pompalı tüfekle öldürüp intihar etti.

Olay, saat 11.00 sıralarında Biga ilçesi Esentepe Mahallesinde bir binanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Çakmak ile eşi Filiz Çakmak arasında nedeni henüz belli olmayan bir şekilde tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerinde cinnet getiren İsmail Çakmak evdeki pompalı tüfekle eşi Filiz Çakmak ve 8 yaşındaki oğlu B.Ç'yi pompalı tüfekle öldürdü. Ardından İsmail Çakmak intihar etti. Evden tüfek sesi gelmesi üzerine apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, eve girdiklerinde İsmail Çakmak, eşi Filiz Çakmak ile oğlu B.Ç'yi kanlar içinde hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede İsmail Çakmak, eşi Filiz Çakmak ile oğlu B.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin incelemesinin ardından İsmail Çakmak, eşi Filiz Çakmak ile oğlu B.Ç'nin cenazeleri Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırılacak.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Polis cinnet geçirdi! Köpeğini vurup camdan aşağıya attı
Polis cinnet geçirdi! Köpeğini vurup camdan aşağıya attı

Yerel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Polis cinnet geçirdi! Köpeğini vurup camdan aşağıya attı

Cinnet getiren şahıs dehşet saçtı! 6 ölü, 2 yaralı
Cinnet getiren şahıs dehşet saçtı! 6 ölü, 2 yaralı

Yaşam

Cinnet getiren şahıs dehşet saçtı! 6 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te cinnet getiren şahıs dehşet saçtı: 6 ölü, 2 yaralı
Gaziantep'te cinnet getiren şahıs dehşet saçtı: 6 ölü, 2 yaralı

Yerel

Gaziantep'te cinnet getiren şahıs dehşet saçtı: 6 ölü, 2 yaralı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23