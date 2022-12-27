Çinlilerden yurt dışı seyahat turlarına akın

Yeni Akit Ankara

Çin Devlet Konseyi’ne bağlı KOVİD-19 Ortak Önleme ve Kontrol Mekanizması tarafından yayımlanan bir bildiride, 8 Ocak 2023’ten itibaren uluslararası varışlar için karantina gerekliliğinin kaldırıldığı kaydedildi. Son duyurunun seyahat talebi üzerindeki etkisi hızla görüldü. Ctrip verilerine göre, bildiri duyurulduktan sonraki yarım saat içinde Ctrip platformunda denizaşırı popüler destinasyonlar için yapılan aramalar önceki yıla göre 10 kat arttı ve hem giden uçak bileti hem de denizaşırı otel aramaları üç yılın zirvesine ulaştı.

Salgın öncesinde popüler olan birçok destinasyon için arama verileri, 2023 Bahar Bayramı sırasında önemli ölçüde artmaya başladı. Ctrip verilerine göre Çin’in Makao ve Hong Kong bölgeleri, Japonya, Tayland, Güney Kore, ABD, Singapur, Malezya, Avustralya ve İngiltere arama hacmi en hızlı artan ilk 10 destinasyon durumunda.

Uzmanlara göre, Çin’in ana kesiminden gelen turistler, Asya’daki uluslararası seyahate çok katkıda bulundu. Çinli turistlerin yokluğu, Asya turizm fiyatlarının bir ölçüde yükselmesini zorlaştırdı. Uygun politikalar ve makul fiyatlar sayesinde Çinli turistlerin ilk odak noktası bu bölge olacak.

Çin Turizm Akademisi tarafından açıklanan verilere göre, 2020’den 2022’ye kadar Çin vatandaşlarının yurtdışına seyahat sayısı 400 milyon azaldı. Yurt dışına seyahatlerin yakın zamanda artması bekleniyor.