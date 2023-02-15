Çinlilerden depremzedelere 1 milyon 700 bin TL yardım

Burdur’da uzun yıllardır mermercilik sektöründe faaliyet gösteren Burdur Çinli Mermerciler Birliği öncülüğünde Xiamen Üniversitesi ve Wuhan Stone Ticaret Odası eş güdümünde 1 milyon 7 yüz bin Türk Lirasından daha fazla miktarda AFAD’a nakdi yardımda bulunuldu.

Bu çeklerin dışında afet bölgesine de 2 tır ile yaşam malzemesi, 4 adet konteyner ve yatak gönderdiler. Nakdi yardım çekleri, Burdur Ticaret ve Sanayi Odasına teslim edildi.

Burdur Vali Vekili Ahmet Mailoğlu başkanlığında Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu'nda düzenlenen Afet Koordinasyon Toplantısında bir araya gelen Burdur Çinli Mermerciler Birliği heyeti, Xiamen Üniversitesi ve Wuhan Stone Ticaret Odası tarafından toplamda 1 milyon 700 bin liralık nakdi yardım çeklerini Vali Vekili Mailoğlu’na takdim etti.

"Türk halkına geçmiş olsun"

Çinli mermer firmaları olarak hem ayni hem de nakdi yardım yapmak istediklerini dile getiren TİMMER Mermer Firmasının Yetkilisi Guoxiong Chen, “Bizler de depremden dolayı çok etkilendik ve üzüldük. Bundan dolayı Çinli mermerciler olarak ikinci kez bir kısmı nakdi bir kısmı da malzemeyle destek vermek istedik. Onun için bu organizasyonu yapıldı. Türk halkına geçmiş olsun ve başınız sağ olsun dileklerimizi iletiyorum” dedi.

"Tarihin gördüğü en büyük felaketlerden birini yaşıyoruz"

Ülkemizde yaşanan depremin üzerinden 10 gün geçtiğini ve tarihin gördüğü en büyük felaketlerden birini yaşadığımızı ifade eden Burdur Vali Vekili Ahmet Mailoğlu, "Bugün depremin üzerinden neredeyse 10 gün geçti. Halen enkazdan canlı kurtarmalar yapılıyor. Tarihin gördüğü en büyük felaketlerden birini yaşıyoruz. Şu anda ki vefat sayısı hepinizin malumudur. Ben rakamları ağzıma almak dahi istemiyorum. Bu kadar yoğun bir deprem yaşadık ve dünyanın her tarafında ciddi üzüntüler olduğunu biliyoruz. Coğrafi olarak bize en uzak yerlerden biri de Çin Devleti idi. Bir kısım Çinli insanımız buraya gelip, bizimle hemhaller ve mermercilik yapıyorlar ve kendi aralarındaki birlikleri kanalıyla bize 1 milyon 329 bin TL bağışta bulundular. Bir başka dernekleri eliyle 85 bin 260 TL yardım yaptılar ki bu para Çin’de yaşayan ve Türkiye’de faaliyet göstermeyen insanların kendi aralarında toplayıp bize gönderdikleri paradır. Ayrıca bir başka Çin Derneği de 300 bin TL’lik nakdi destek yaptı. Bunun dışında da 360 bin 192 TL'lik bir de ayni yardımlarını aldık. Sizler adına AFAD’a yapılan bu yardımlar için teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Başta bize bunları takdim eden buradakiler olmak üzere bizden çok uzaktaki Çin coğrafyasında yaşayan Çin halkına, gönül dostlarına sizlerin selamlarıyla teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Eksikliklerin giderilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz”

BUTSO üyesi TİMMER Mermer Firmasının Yetkilisi Guoxiong Chen’in nezdinde tüm Çinlilere şükranlarını dile getiren Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, "Bugün burada bulunan Çinli kardeşlerimize bu kötü günümüzde bizimle beraber oldukları için ve bize katkı sağladıkları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar” dedi.

Başkan Yusuf Keyik ise, “Burdur Valiliği ile koordineli olarak yaptığımız çalışmalarımız devam ediyor. Biz de kendi kampanyalarımızla yardım malzemelerini tırlarla afet bölgelerine gönderdik. Bugün 4 konteyner ve yatakların bulunduğu tırlar afet yaşanan kentlere doğru hareket edecek. Bunun dışında birçok üyemizin katkılarıyla 50 dolayında iş makinesi sevkiyatı yapıldı. Afet yaşanan yerlerden her ne istek ve talepler var ise bunlar bize geldikçe hem TOBB kanalıyla ve hem de Valiliğimiz kanalıyla üzerimize düşeni yapmak için gayret gösteriyoruz. Bunların yanı sıra son birkaç gündür ilimize intikal eden 5 bin dolayında misafirlerimizin de birçok ihtiyaçları var ki konaklama ve gıda maddeleri karşılansa da günlük yaşam malzemeleri eksikliklerini tamamlamaya çalışıyoruz. Diğer taraftan da evlere, ikametgahlara yerleşmek isteyen ailelerin eksikliklerini gideriyoruz. Beyaz eşya ve ev eşyaları olarak ihtiyaçların karşılanması gerekiyor. Maddi ve manevi ihtiyaçların karşılanması için Oda üyelerimizle birlikte katkılarımız devam ediyor. Tabi süreç uzun soluklu bir süreçtir. Yardımlarımız bundan sonra da devam edecek” şeklinde konuştu.