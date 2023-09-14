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Ekonomi Çinliler yine şaşırtmadı! Okyanustaki ısı farkından bakın ne üretiyorlar
Ekonomi

Çinliler yine şaşırtmadı! Okyanustaki ısı farkından bakın ne üretiyorlar

Yeniakit Publisher
2023-09-14 13:35:00 -
Çinliler yine şaşırtmadı! Okyanustaki ısı farkından bakın ne üretiyorlar

Çinli bilim insanları ve mühendisler, Güney Çin Denizi’nde okyanus termal enerjisi elektrik üretim cihazının açık deniz testini tamamladı.

Çinli bilim insanları ve mühendisler, Güney Çin Denizi’nde okyanus termal enerjisi elektrik üretim cihazının açık deniz testini tamamladı.

Çin Jeoloji Araştırması’nın kontrolü altında Guangzhou Deniz Jeolojik Araştırması (GMGS) tarafından geliştirilen 20 kW’lık cihaz, test tamamlandıktan sonra Guangzhou’ya iade edildi. Test sırasında cihaz dört saat 47 dakika boyunca elektrik üreterek maksimum 16,4 kW güç çıkışına ulaştı.

GMGS Kıdemli Mühendisi Ning Bo, “Bu açık deniz testi, yerli olarak geliştirilen okyanus termal enerjisi enerji üretim sisteminin teorik uygulanabilirliğini doğruladı. Bu gelişme, Çin’in kara testi aşamasından açık deniz uygulamalarına kadar okyanus termal enerjisini geliştirme ve kullanma yolculuğunda önemli bir adıma işaret ediyor” dedi.

Okyanus termal enerjisi, elektrik üretmek için yüzey ve derin deniz suyu arasındaki sıcaklık farklılıklarından yararlanır, dolayısıyla yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Ning’e göre Çin, okyanus termal enerji rezervleri açısından zengin ancak konuyla ilgili araştırmalar daha önce laboratuvar ve arazi testi aşamasında kalmıştı.
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