Çinliler yapay zekâ sayesinde Türkçe tanıtım yapmaya başladı!

Yiwu, son yıllarda yapay zekâ (AI) teknolojisinin desteğiyle uluslararası rekabet gücünü artırmaya çalışıyor. Yiwu Uluslararası Ticaret Şehri'nde geçen yıl yapay zekâ hizmet platformu satıcıların kullanımına sunuldu. Platform sayesinde, Yiwu’daki satıcılar Çince hazırladıkları videoları kendi ihtiyaçları doğrultusunda kolaylıkla birden fazla dilde paylaşabiliyor.

Verilere göre, şu an Yiwu’da 10 binden fazla satıcı yapay zekâ teknolojisini kullanarak ürünlerini satıyor. Kısa videolar hazırlamak, ürün fotoğrafı çekmek ve hatta ürün tasarımı yapmak çok daha kolaylaştı.

Yiwu Uluslararası Ticaret Şehri’nde mağazası bulunan Fu Miaoling, yapay zekâ teknolojisinden faydalanarak, tüm dünyadan müşterilere ulaşabildiğini söyledi. Fu, “Bu etkili ve akıllı yöntem, tüccarlarımızın dış ticaretteki dil engelini aşmalarına yardımcı olabilir. Çince içeriği Türkçe, İngilizce, Rusça, İspanyolca ve Arapça dâhil 36 dile dönüştürerek, iş birliği yaptığımız ülke ve bölgelerin sayısının artmasını sağlayabilir. Yapay zekâ, müşterilerden fiyat teklifi ve sipariş almamıza, ürün görselleri ve detaylı sayfalar oluşturmamıza, iletişim maliyetlerini azaltmamıza, ayrıca pazarlamanın etkisini ve iş verimliliğini artırmak için sanal portreler ve videolar oluşturmamıza da kolaylık sağlıyor” diye konuştu.

100’den fazla ülkeden 15 bini aşkın girişimciye ev sahipliği yapan Yiwu, onlarca yıllık gelişme sürecinin ardından yaklaşık 2,1 milyon ürün çeşidiyle küçük emtiaların üretimi ve toptan satışı bakımından dünyadaki önemli bir merkez hâline geldi. Yiwu Gümrüğü’nden edinilen bilgiye göre, kentin toplam ithalat ve ihracatı 2023’te yıllık bazda yüzde 18,2 artışla 566 milyar yuana (yaklaşık 80 milyar dolar) çıktı.

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