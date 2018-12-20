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Çinli uzmandan flaş açıklama: Trump ve Erdoğan anlaştı

Çin Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Müdürü Gao Shantao, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının Trump ile Erdoğan arasındaki bir anlaşma ile bağlantılı olabileceğini açıkladı.

20 Aralık 2018 Perşembe 15:30
Çinli uzmandan flaş açıklama: Trump ve Erdoğan anlaştı

Çin Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Müdürü Gao Shantao, Washington'ın Suriye'deki güçlerini çekme kararının ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki bir anlaşma ile bağlantılı olabileceğini söyledi.

Sputnik'e konuşan Çin Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Müdürü Gao Shantao, ABD'nin Suriye'deki güçlerini çekme kararı ile ilgili yorumda bulundu.

Shantao "Henüz Trump'ın niyetini, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la ne gibi bir anlaşmaya vardığını anlamış değilim. Silahlı Kürt güçleri için çok iyi zamanlar gelmiyor. Türkiye'nin Suriye'deki varlığı güçlenecek, (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esed'in pozisyonu daha da sağlamlaşacak. Bu Rusya için iyi bir durum" dedi.

‘Trump her şeye hazır'

Shantao, ABD'nin tüm güçlerini çekme ihtimalinin büyük olduğunu ifade etti.

Shantao "Şu an doğrulanmamış olarak kalan şey Trump ile Erdoğan'ın arasında hangi anlaşmaya varıldığı, ortada ne gibi temel çıkarların olduğu. Fiyatı uygunsa Trump her şeye hazırdır" dedi.

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Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 15:30
  1. Trump
  2. Erdoğan
  3. Suriye
  4. ABD

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  • acepacep12 dk önce
    Fiyatı uygunsa Trump her şeye hazırdır bu turupun borsadaki fiyatı nedir acep

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