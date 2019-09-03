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Çinli turist kafilesi, Kırşehir’de yöresel düğüne katılıp, Türk yemeklerini tattı

Çinli turist kafilesi, geldiği Kırşehir’de yöresel bir düğüne katılıp Türk yemekleri yedi.

03 Eylül 2019 Salı 11:56
Çinli turist kafilesi, Kırşehir’de yöresel düğüne katılıp, Türk yemeklerini tattı

Çinli turist kafilesi, geldiği Kırşehir’de yöresel bir düğüne katılıp Türk yemekleri yedi.


Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu’nun girişimleri sonrası Kırşehir’de tarihi ve kültürel alanlarda gezen kafile şehir merkezinde fark ettikleri bir düğüne de misafir oldu.


Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, Kırşehir’de turizmin geliştirilmesi için çalışma yürüttüklerini, bu kapsamda turist kafilelerinin Anadolu’nun merkezi Kırşehir’i tanımaları için sürekli organizasyonlar yapılacağını söyledi.


Çinli kafile, Lale Cami, Ahi Evran Külliyesi, Cacabey gibi alanları gezmenin yanı sıra belediye işletmelerinde de Kırşehir yöresine ait yemekleri tattı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:56
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