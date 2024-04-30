Çinli şirket, Katar için 18 dev LNG gemisi yapacak!

“Denizdeki dev soğutma kamyonları” olarak da anılan bu sıvılaştırılmış doğal gaz nakliyat gemileri, hamili oldukları yükü, eksi 163 derece sıcaklıklarında taşıma kabiliyetine sahip olacak. Bu türden şilepler, dünyanın inşa edilmesi en zor gemileri arasında sayılıyor.

271 bin metreküp hacminde sıvılaştırılmış doğalgaz nakleden gemi 344 metre boyunda, 53,6 metre eninde ve 27,2 metre derinliğinde. Bu boyutları, gemiyi dünyanın en büyük sıvı doğal gaz taşıyıcı gemisi konumuna getiriyor. Bu gemi, 174 bin metreküplük sıradan sıvı doğal gaz taşıyıcı şileplere kıyasla yüzde 57 oranında fazla bir nakliye kapasitesi sunuyor. Gemiler, CSSC’nin bir şubesi olan Hudong-Zhonghua Shipbuilding tarafından tasarlanıp onun tersanelerinde inşa ediliyor. (CGTN TÜRK)