Çinli heyetten Edirne’ye işbirliği ziyareti

Edirne’yi ziyaret eden Çin Halk Cumhuriyeti Qingyuan bölge yetkilileri, “İlişkilerimizi hem ekonomik hem de kültürel alanda geliştirmemizin iki şehir açısından da çok faydalı olacağını düşüyor, iki şehir arasındaki işbirliğini geliştirmek istiyoruz” dedi. Çin Halk Cumhuriyeti Qingyuan bölge yetkililerini makamında ağırlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Türkiye’deki turizm pastasından Edirne’nin de önemli bir pay aldığını belirterek, kentin turizmde geldiği noktayı gözler önüne serdi.

Çin Halk Cumhuriyeti Qingyuan Municipal People’s Government Office Belediye Başkan Yardımcısı Peng Yudıan, Qingyuan Belediyesi Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Ofisi Direktörü Du An Jun, Qingyuan Belediyesi İnşaat Proje Yönetim Bürosu Direktör He Xıang Huı, Qingyuan Belediyesi Doğal Kaynaklar Bürosu Müdür Yardımcısı Tong Lıdıng, Qingcheng Bölgesi Vali Yardımcısı Lıao Jıanfeng ve People’s Government Office of Fogang Bölgesi Vali Yardımcısı Qıu Chengjıe Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ı ziyaret etti.

Çin Halk Cumhuriyeti Qingyuan bölge yetkililerini makamında ağırlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Çin kültürü çok beğendiğimiz bir kültür. İki kültür arasında benzerliklerimiz de var. Çin de Türkiye gibi tarihi çok güçlü bir ülke. Özellikle turizm alanında sizlerle işbirliği yapmak isteriz. Buradan Çin’e; Çin’den Edirne’ye gelen turist sayısının artması her iki ülke arasındaki işbirliğini daha güçlendirecektir. Ayrıca Kentsel Dönüşümle ilgili bir projemiz var. Yakında ona başlayacağız. Onunla ilgili çeşitli görüşmeler, bilgi paylaşımları yapılabiliriz. Çinli turistler, ülkemize daha çok kültür turizmi için geliyorlar. Bu Edirne için de iyi bir yaklaşım. Çünkü tarihi boyunca çok farklı kültürler Edirne’ye izlerini bırakmış. Biz de onları koruyarak geleceğe aktarmaya çalışıyoruz. Edirne 8 bin 300 yıllık bir tarihe sahip. O yüzden burada geçmişte hüküm sürmüş bütün medeniyetlerin izleri var, eserleri var. Çin’in de büyük bir tarihi, geçmişi var. Bunu karşılıklı olarak turizm alanında değerlendirmek her iki ülke için de her iki şehir için de doğru olur. Çin’e özellikle tarihi eserle ilgili anlatacağımız çok şey var. Tabi onlardan alacağımız da çok şey var. Kuşkusuz bu bir tanışma ziyareti, bundan sonra ilişkileri arttırarak sürdürmemiz gerekir” diye konuştu.

Türkiye’ye gelen turist sayısında bir artışın söz konusu olduğunu belirten Gürkan, “Biz de Edirne olarak turizm pastasından iyi bir pay alıyoruz” diyerek, Edirne’nin turizmde geldiği noktayı gözler önüne serdi.

Çin Halk Cumhuriyeti Qingyuan bölge yetkilileri ayrıca Edirne Belediyesi’nin hazırladığı tanıtım videolarını izleyerek; kent hakkında bilgi sahibi oldu.

Misafirperverliklerinden dolayı Belediye Başkanı Recep Gürkan’a teşekkür eden Çin Halk Cumhuriyeti Qingyuan Municipal People’s Government Office Belediye Başkan Yardımcısı Peng Yudıan, “Türkiye çok güzel bir ülke. Edirne’yi de çok beğendik. Özellikle Edirne’de tarihi eserlere hayran kaldık. İlişkilerimizi hem ekonomik hem de kültürel alanda geliştirmemiz iki şehir açısından da çok faydalı olacağını düşünüyor, iki şehir arasındaki işbirliğini geliştirmek istiyoruz. Edirne, Osmanlı’ya başkentlik yapmış bir şehir ve Çin’den Türkiye’ye gelen turist sayısı da günden güne artıyor. Edirne Avrupa’ya açılan bir kapı. Burayı bir köprü olarak kullanabiliriz” dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti Qingyuan Municipal People’s Government Office Belediye Başkan Yardımcısı Peng Yudıan daha sonra Başkan Gürkan’a bölgelerine ait hediyeler takdim etti. Başkan Gürkan da nazik ziyaretlerinden dolayı heyete bir kez daha teşekkür ederek; Başkan Yardımcısı Peng Yudıan’a Edirnekari hediye etti.