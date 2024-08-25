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Teknoloji Çinli GAC, 30.000 devire çıkabilen elektrik motorunu tanıttı
Teknoloji

Çinli GAC, 30.000 devire çıkabilen elektrik motorunu tanıttı

Yeniakit Publisher
2024-08-25 23:03:00 -
Çinli GAC, 30.000 devire çıkabilen elektrik motorunu tanıttı

Çinli otomobil grubu GAC'ın, Hyptec markası yeni elektrik motorunu tanıttı. Özel bir mıknatıs kullanan motor, yüksek devir hızı ve verimlilik sağlıyor.

Çinli otomobil grubu GAC'ın, Hyptec markası yeni elektrik motorunu tanıttı. Şirket, Quark Electric Drive 2.0 isimli motorun, 30.000 rpm'ye kadar devir hızıyla, dünyanın yüksek hıza sahip elektrikli araç motoru olduğunu iddia ediyor.

Performanslı elektrikli araçlar üreten marka, Aion Hyper isimin, yakın zamanda ismini Hyptec olarak değiştirmişti. Şirket şu anda üç adet üst düzey performanslı model üretiyor: SSR, HT ve GT.

Şirket, Quark Electric Drive 2.0'ın %98,5 verimliliğe sahip olduğunu ve kilogram başına 13 kW güç üretebildiğini belirtiyor. Bu özellikler, 30.000 rpm ile birleşince, oldukça performanslı ve verimli bir motor ortaya çıkıyor. Hyptec, motorun ne kadar güç üretebildiği hakkında ise bilgi paylaşmadı.

Özel bir mıknatıs kullanıyor

Motor, "sıvı metal" olarak bilinen özel bir malzeme olan amorf yumuşak mıknatıs kullanıyor. Bu mıknatısın, sıradan bir silikon çelik sacın 20-100 katı geçirgenliğe ve bir A4 kağıdının sadece dörtte biri kalınlığına sahip olduğu belirtiliyor. Bu sayede, oda sıcaklığına yakın süperiletkenlik elde edilerek genel verimlilik artıyor.
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Hyptec, yeni elektrik motorunun elektrikli araçlara, pil boyutunu arttırmadan 50 km'ye kadar menzil artışı sağlayabileceğini iddia ediyor. Ayrıca, yeni motorun, çift motorlu araçlara tek motorlu araçlar kadar menzil sağlayabileceğini söylüyor. Quark Electric Drive 2.0 yakında Hyptec modellerinde yerini alacak.

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