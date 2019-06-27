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Çinli firmadan Düzce’ye yatırım

Çin’de mutfak araç ve gereçleri üzerine faaliyet gösteren TTX Grup Firması, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Düzce Valiliği’nin girişimleri neticesinde Çilimli OSB’de yatırım yapmaya karar verdi.

27 Haziran 2019 Perşembe 14:40
Çinli firmadan Düzce’ye yatırım

Çin’de mutfak araç ve gereçleri üzerine faaliyet gösteren TTX Grup Firması, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Düzce Valiliği’nin girişimleri neticesinde Çilimli OSB’de yatırım yapmaya karar verdi.


Geçtiğimiz günlerde ön araştırmaları yapmak üzere ilimize gelen ve ilimizdeki imkanlardan memnun kalan TTX Grup firma temsilcileri Jian ve Shi Jing Zhong, Çilimli Organize Sanayi Bölgesi’nde yine Mutfak Araç ve Gereçleri üzerine üretim yapacak olan ve 300 kişinin istihdam edileceği yatırıma Kasım ayında başlamaya karar verdi.


Konuyla ilgili olarak Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin ile bir kez daha görüşen Jian ve Shi Jing Zhong, yatırım olanakları ve kendilerine gösterilen yakın ilgiden dolayı Şahin ve kurmaylarına teşekkür etti.



TTX Grup 5 yatırımcıyı daha Düzce’ye getirecek


Ülkemiz ve Düzce’deki yatırım olanaklarından hayli memnun olan TTX Grup temsilcileri, Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin’in önerisiyle en az 5 Çinli yatırımcıyı daha Düzce’ye gelme konusunda ikna edeceklerinin sözünü verdiler.


Ülkemizin ve Düzce’nin kalkınması noktasında yabancı yatırımcıların önemine işaret eden Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Kasım ayında başlayacak olan bu önemli yatırımın yanında 5 tane daha Çinli yatırımcıyı Düzce’ye kazandırmak için konunun takipçisi olacaklarını, nitelikli yatırımcılara her konuda oda olarak azami destek vereceklerini de sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:40
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