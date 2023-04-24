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Ekonomi Çinli dünya devi duyurdu: Türkiye'de fabrika açmayı düşünüyoruz
Ekonomi

Çinli dünya devi duyurdu: Türkiye'de fabrika açmayı düşünüyoruz

Yeniakit Publisher
2023-04-24 07:26:00 -
Çinli dünya devi duyurdu: Türkiye'de fabrika açmayı düşünüyoruz

Çinli otomotiv devi Chery, Türkiye'de fabrika açmayı düşünüyor. Chery Türkiye Başkanı Si Fenghuo yatırım hedeflerini duyurdu.

Çin’in en büyük otomotiv üreticilerinden Chery, Avrupa pazarlarına açılma stratejisi kapsamında Türkiye’de bir fabrika açmayı düşünüyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Chery International Genel Müdürü Zhang Guibing, Chery Türkiye Başkanı Si Fenghuo ve Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan da katıldı. Chery Türkiye Başkanı Si Fenghuo’nun Türkiye’deki yatırım planlarıyla ilgili açıklamaları ise şu şekilde oldu:

“Chery’nin Avrupa pazarı için farklı planları var. Türkiye ise bu planların göbeğinde yer alıyor. Yatırım için pazarda gücümüz olması gerekiyor. Ardından projelerimizi hayata geçirmeye başlayacağız. Şahsi fikrim, Türkiye’nin yatırım için oldukça iyi bir tercih olacağı yönünde. Türkiye pazarı oldukça büyük. Bölgede farklı üreticilerin de üretim yaptığını biliyoruz. Bu da Türkiye’yi daha değerli kılıyor. Şimdilik ana hedefimiz Türkiye’deki pazar payımızı güçlendirmek. İlk adımda ülke pazarındaki payımızı yüzde 7’ye ulaştırmayı planlıyoruz.”

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