Çinli BYD'nin Avrupa'daki ikinci fabrikası nerede olacak? Çarpıcı bilgiler

Çin merkezli BYD, Türkiye dahil Avrupa'nın birçok ülkesinde büyük atılım yaptı. BYD'nin Avrupa'daki ikinci fabrikasının İtalya'da kurulacağı ileri sürüldü. Şirket yönetiminden konuya dair açıklama geldi.

Motor1 yazarı Mert Gökhan, konuya dair son gelişmeleri aktardı. Gökhan'ın yazısı şöyle:

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde sizlerle BYD'nin Avrupa'da yeni bir tesis planladığını paylaşmıştık. Hatta bu tesis için İtalyan hükümeti ile görüştüğü iddialarını da habere ekledik. Fakat BYD kanadından gelen açıklamalar bu iddiaları yalanlıyor.

Pekin Otomobil Fuarı'nda konuşan BYD Avrupa yöneticisi Stella Li, markanın Avrupa için çok büyük planları olduğunu ifade etti. Macaristan'daki tesisin inşasına yıl sonunda başlayacak üretici, şimdiden ikinci tesis için yer aramaya başladıklarını doğruladı. Fakat bu bölge, şimdilik, İtalya değil.

"Avrupa'da üretim yapmak hem işçi gücü hem de enerji anlamında maliyetleri ciddi anlamda yükseltiyor, bu doğru. Fakat Avrupa sınırları içerisine yatırım yapmak markalara bakış açısını değiştiriyor."

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Stella Li aynı zamanda Avrupa'nın henüz tamamen elektrikli geleceğe hazır olmadığına inanıyor. Bu yüzden de BYD'nin DM-i adını verdiği şarj edilebilir hibrit teknolojilerini geliştirmeye devam edeceğini ifade ediyor. Bildiğiniz üzere bu teknoloji, ülkemize henüz yeni giriş yapan Seal-U'da kullanılıyor. Stella Li'ye göre bu teknoloji, elektrikliye adım atmaktan çekinen kullanıcılar için bir giriş noktası olmayı hedefleyecek.