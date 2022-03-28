Cinlere üç harfliler deyince korunur muyuz? Metafizik uzmanından şok uyarı: Böyle gezerseniz cinler musallat olur

Bioenerji ve Metafizik Uzmanı Ramazan Tolga Yolyapan, Her Açıdan Youtube kanalında cinlerle ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Ramazan Tolga Yolyapan, cinlerin gusülsüz gezenlere musallat olabildiğini söyledi.

Yolyapan yaptığı açıklamada, "Korku tedbir alınması gereken bir şeydir. Cinlerin de bir ailesi, bir yaşantısı vardır. Cinler birilerine saldırmak için beklemezler. Burada bazı durumlar vardır. Kişinin eksik tarafları neyse öyle olur. Gusülsüz kişilere çabuk gelirler. Cin dediğim diye gelecek diye korkacak insandan çok gusülsüzlerin korkması lazım. Beyin çok önemli. Müslüman olan cinler var. Bu cinler kafir olan cinleri uzaklaştırıyor. Kişi uyurken her iki yanında da iki cin var. Biri iyi diğeri kafir cin… İnsan besmele çekerse ikisi de odadan çıkar. Üç harfli ile cin arasında bir fark yoktur. Metafizik durumu çok fazla Türkiye’de dikkate alınmıyor. Cinler yalancıdır. Tedbirsiz olan bir insana cinler musallat olur. En büyük problem gusülsüz dolaşmak, sonra namazını kılmayan insana, tuvalette kendi kendine konuşan insana, banyoya idrarını yapan insana cinler musallat olurlar" dedi.