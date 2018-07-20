Çinko eksikliği nelere yol açıyor?

Sağlıklı Yaşam Merkezi Direktörü Uzm. Dr. Özgür Şamilgil, çinko eksikliğinde görülebilecek hastalıkları hakkında şunları söyledi:

Vücudumuzdaki birçok hormonun sağlıklı bir şekilde görev yapması çinkonun yeterli düzeyde bulunmasına bağlıdır. Spor yapanlarda performansı arttırıcı enerji düzeyini yükseltici ve vücut yağ kas oranını dengeleyici etkileri olduğu biliniyor. Çinko protein üretimini sağlıyor ve oksijen taşıyan kırmızı kan hücreleri ve bağışıklık sisteminin beyaz kan hücrelerinin fonksiyonlarını da düzenliyor

KİMLER ÇİNKO EKSİKLİĞİ NEDENİYLE RİSK ALTINDA?

Çinko eksikliği çoğu zaman yeterince çinko içeren gıda tüketmemekten kaynaklanmıyor! Birçok ilaç çinko eksilmesine neden olabiliyor. Doğum kontrol hapı, adet düzenleyici kullanan veya menapoz sonrası hormon desteği alan kadınlarda çinko eksikliği daha sık rastlanıyor. mide asidini azaltıcı ilaç kullananlar, yaşlılar da çinko eksikliği açısından riskli durumdalar.

ÇİNKO HANGİ GIDALARLA BULUNUYOR

Çinko bol miktarda kırmızı ette deniz mahsullerinde ve özellikle istiridyede bulunuyor. Hayvansal gıdalar oldukça yüksek oranda çinko içeriyor. Koyu yeşil yapraklı sebze ve bakliyat, kuruyemiş gibi bitkisel gıdalarda da çinko bulunsa bile içlerindeki fitalat denilen madde nedeniyle kana geçmesi zayıf oluyor. Bu nedenle vejetaryenlerin yüksek risk altında olduklarını bilmeleri gerekiyor

ÇİNKO EKSİKLİĞİNDE NELER OLUYOR?

Çok eksik olduğu durumlarda ishal, aşırı güç eksikliği, kısırlık, bağışıklık sisteminde zayıflama nedeniyle çok sık enfeksiyon hastalıklarına yakalanma, hafıza bozukluğu, dikkat dağınıklığı, cilt yaralarında iyileşmede gecikme, sinir sistemi bozukluğu ve kulaklarda çınlama belirtileri olabiliyor. Ayrıca çocuklarda gelişme ve büyüme geriliği, erişkinlerde erken saç beyazlaması, dökülmesi, tırnak kırılması, gözde körlüğe gidebilen sarı nokta hastalığı, dişeti hastalığı, iştah azalması ve cinsel istekte gerilemeye neden olabiliyor.

ÇİNKO EKSİKLİĞİNDE HANGİ HASTALIKLAR OLUYOR?

ERKEK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

Düşük çinko seviyeleri testosteron üretiminde azalmaya neden oluyor bu azalma prostat kanseri ve kısırlığın oluşmasına zemin hazırlıyor. Prostat diğer dokulardan 10 kat daha fazla çinkoya ihtiyaç duyuyor. Hücre bölünmesinin sağlıklı bir şekilde sürmesi çinkonun yeterli düzeyde olmasına bağlanıyor. Prostat iltihabı da çinko eksikliğinde daha sık görülüyor. Prostat kanseri geliştiği zaman prostat hücrelerinin çinkoyu depolama gücü azalıyor. Bu da kanser ücretlerinin daha hızla büyümesine neden oluyor

KADIN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

Çinko eksikliği olan kadınlarda yumurta gelişimi ve kalitesi bozuluyor. Bu da kısırlığa neden olabiliyor. Yeterli miktarda çinko düzeyi bulunan kadınlarda östrojen ve progesteron hormonları sağlıklı düzeylerde seyrediyor. Aksi taktirde östrojen çok fazla artabiliyor iyice parçalanamadığı için meme kanseri ve kısırlık artabiliyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ VE KANSERİ ENGELLEYİCİ ÖZELLİKLERİ

Kanserin zayıf bağışıklık sistemi ile ilişkisi eskiden beri biliniyor, çinko eksikliğinde hücre yenilenmesi ve sağlıklı bölünme süreci bozuluyor. Çinko eksikliği ile bağlantılı olduğu düşünülen kanser türleri ise şunlar; meme, kalın bağırsak kanseri, yumurtalık kanseri, akciğer kanseri, cilt kanseri ve kan kanseri (lösemi). Çinko eksikliğinde kanser hücreleri ile mücadele eden bağışıklık ücretlerinin fonksiyonları da bozuluyor, bu durum aynı zamanda bakterilere ve virüslere karşı da dayanıksızlığa neden oluyor. Yaşlılarda çinko eksikliği daha ileri seviyelerde görülebiliyor. Bunun nedeninin yetersiz çinko alımı ile ilgili değil yaşla birlikte vücutta oluşan mikropsuz iltihaplanma süreci olduğu düşünülüyor. Çinkonun yaşlanmayı geciktirici etkisi olduğunu biliniyor.

KALP DAMAR SAĞLIĞI ÜZERİNDE ETKİLERİ

Damarlarımızın iç kısmındaki ince bir gömlek benzeri olan tabaka, çinko sayesinde dayanıklılığını sürdürebiliyor. Düşük çinko seviyesi olan kişilerde damarların dayanıklılığı azalıyor ve yüksek kolesterolün damarlar içerisinde birikmesi ve mikropsuz iltihap süreci hızlanıyor. Bu durum da uzun vadede kalp krizi ve felce neden olabiliyor.

İNSÜLİN DİRENCİNİ AZALTICI VE ŞEKER HASTALIĞINA ENGELLEYİCİ ÖZELLİKLERİ

Çinko birçok hormonun sağlıklı fonksiyonunu sağladığı gibi insülin hormonu üzerine de etkili. Yeterli çinko seviyesi bulunması üç şekilde insülin sağlığımda bilgilendiriyor. Birincisi çinko insülini bağlayarak pankreasın içerisinde depolanmasını kolaylaştırıyor. İkincisi, hücre sağlığını güçlendirerek insülin yardımıyla şekerin hücre içine alınmasını kolaylaştırıyor. Dolayısıyla insülin hassasiyetini arttırıyor. Kan şekerinin bu sayede hücre içine kolaylıkla girmesi şeker yüksekliğine bağlı oluşacak yağlanmayı engelliyor. Şişmanlık ve şeker hastalığı riskini azaltıyor. Üçüncüsü çinkonun iltihap engelleyici etkileri sayesinde hücrelerin yaşlanmasını geciktiriyor, insülin hassasiyetinin sürmesini sağlıyor. Çinko eksikliği olan çocukların daha fazla kilo aldığı, karın çevresindeki yağlanmalarının arttığı ve erken yaşta şeker hastalığına yatkın hale geldikleri biliniyor.

UYKU, BİLİŞSEL FONKSİYONLAR VE ENERJİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Çinko beyin hücreleri arasındaki bilgi alışverişinin kolaylaşmasını sağlıyor. Bilişsel fonksiyonları arttırıyor aynı zamanda uyku hormonu olarak bilinen melatonin metabolizmasını düzenliyor ve sağlıklı bir uykuya yardımcı oluyor. Aynı zamanda dikkat sağlamanızı enerjinizi arttırıcı, ödül cevaplı öğrenme ile ilgili dopamin hormonunu seviyesini ayarlıyor. Beyindeki yağ asitlerinin dengesini sağlıyor bu sayede beyin dokusunun sağlıklı beslenmesine yardımcı oluyor. Kadınlarda daha belirgin olmak üzere depresyonu engelliyor

SAÇ VE CİLT SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

Akne gibi cilt üzerinde oluşan mikroplara bağlı lekelenmeler iltihaplar, çinko içeren gıda, tablet veya dışarıdan sürülen çinkolu kremlerle engellenebiliyor. Cilt üzerinde fazla yağ birikmesini engelliyor, saçlı deride kepek oluşmasını engelliyor. Cilt sağlığını düzelterek saçların daha kolay ve sağlıklı uzamasına yardım ediyor, ciltte oluşan yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlıyor.

ŞİŞMANLIK

Yağ hücrelerinin ürettigi zehirli maddelerin damarsertliği yapıcı etkisini azaltıyor. Aynı zamanda kilo vermeyi kolaylaştırıyor.

GÖZ SAĞLIĞI

Yaşlanmayla beraber göz dokusundaki çinko miktarı giderek azalıyor, çok fazla bilgisayar başında vakit geçiren orta yaşlı insanlarda da çinko, vaktinden önce azalıyor. Dışardan çinko takviyesinin göz sağlığına ve özellikle gece körlüğünü engelleyici etkisi olduğu biliniyor. Yaşlanmayla beraber vücutta daha fazla oksidasyon sonucu zararlı atık madde oluştuğu için çinko ihtiyacı artıyor. Bu nedenle yaşlıların göz sağlığı için daha fazla çinko takviyesine ihtiyacı oluyor.