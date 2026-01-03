Çin’in yeni işlemcisi Zhaoxin KX-8000 ortaya çıktı

Çin merkezli yarı iletken üreticisi Zhaoxin, uzun süredir merakla beklenen KX-8000 serisi işlemcilerini resmen doğruladı.

Şirketin açıklamasına göre yeni seri, hem masaüstü bilgisayarlar hem de gömülü sistemler için tasarlandı.

KX-8000, selefi KX-7000’e kıyasla daha yüksek performans, güncel bağlantı teknolojileri ve iyileştirilmiş enerji verimliliği ile geliyor.

Zhaoxin, bu seriyi Çin’in işlemci bağımsızlığı hedefinin önemli bir adımı olarak konumlandırıyor.

4 GHZ HIZA, DDR5 VE PCIE 5.0 DESTEĞİNE ULAŞIYOR

Resmî verilere göre KX-8000 serisi, 4 GHz seviyesine ulaşan saat hızlarıyla dikkat çekiyor. Bu değer, şimdiye kadar üretilen Zhaoxin işlemciler arasında en yüksek frekans anlamına geliyor.

Yeni nesil platform ayrıca yalnızca DDR5 bellek desteği sunacak. Bunun yanında PCIe 5.0 arabirimi de ilk kez destekleniyor.

Bu gelişmeyle Zhaoxin, küresel PC pazarında kullanılan modern platformlarla aynı I/O seviyesine ulaşmış olacak. Seride ayrıca geliştirilmiş bir entegre grafik birimi (iGPU) da yer alacak.

AMD ZEN 4’Ü HEDEFLİYOR

Zhaoxin, KX-8000’in performans hedefini net şekilde ortaya koydu. Şirket yetkililerine göre işlemci, doğrudan AMD’nin Zen 4 mimarisine rakip olacak şekilde geliştiriliyor.

Henüz çekirdek sayısı veya mimari detaylar açıklanmış değil.

Ancak sektör kaynakları, Zhaoxin’in bu seride çok çekirdekli yapı, gelişmiş önbellek yönetimi ve yeni komut setleri üzerinde çalıştığını belirtiyor.

KX-7000 serisi, 7 nm üretim süreci ve x86 Century Avenue mimarisi ile AMD Zen 3 seviyesine yaklaşmıştı. Yeni seriyle birlikte Çinli üreticinin küresel performans standardına daha fazla yakınlaşması bekleniyor.

ÇIKIŞ TARİHİ VE PAZAR ODAĞI

Zhaoxin’in açıklamasına göre KX-8000 serisi 2026 yılında piyasaya çıkacak.

İlk etapta bu işlemcilerin Çin iç pazarında hazır sistemlerde kullanılacağı bildirildi.

Özellikle devlet kurumları, eğitim altyapısı ve kamu bilişim çözümlerinde Zhaoxin işlemcilerinin yerli üretim avantajı nedeniyle öncelikli tercih edilmesi bekleniyor.

ÇİN’İN YARI İLETKEN BAĞIMSIZLIĞINDA KRİTİK ADIM

KX-8000, Çin’in teknolojik bağımsızlık stratejisinde kilit bir rol oynuyor. ABD’nin uyguladığı yarı iletken yaptırımlarının ardından, Çinli üreticiler kendi x86 tabanlı işlemci ekosistemlerini kurma yönünde hızla ilerliyor.

Zhaoxin, bu alanda Çin’in VIA Technologies ile ortak girişimi olarak öne çıkıyor ve yerli CPU üretiminde en güçlü adaylardan biri konumunda.

Yeni seriyle birlikte Zhaoxin, hem performans hem de altyapı uyumluluğu açısından uluslararası rakiplerle rekabet edebilecek düzeye yaklaşmış durumda.

Kaynak: WccTech / Zhaoxin Resmî Açıklaması / China Semiconductor News