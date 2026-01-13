Çin’in yapay güneşi rekor kırdı: Temiz enerji devriminde kritik adım

Çin’in “yapay güneş” olarak adlandırılan nükleer füzyon reaktörü, enerji üretiminde aşılması en zor engellerden biri olan yoğunluk sınırını yerle bir ederek tarihi bir başarıya imza attı. Doğu Çin’deki Deneysel Gelişmiş Süper İletken Tokamak (EAST), madde halinin en enerjik formu olan plazmayı, daha önce imkansız gözüken yoğunluk seviyelerinde bile dengede tutmayı başardı. Çin Bilimler Akademisi tarafından paylaşılan bu gelişme, insanlığın on yıllardır peşinden koştuğu, neredeyse sınırsız ve temiz enerji kaynağına giden yolda dev bir adım olarak nitelendiriliyor.

Nükleer füzyon, güneşin merkezindeki doğal süreci taklit ederek hafif atomları aşırı ısı ve basınç altında birleştirip devasa bir enerji açığa çıkarıyor. Bu yöntemin en büyük avantajı, fosil yakıtlar gibi dünyayı ısıtan sera gazlarını salmaması ve geleneksel nükleer santrallerin aksine uzun ömürlü radyoaktif atık bırakmaması. Ancak dünyada güneşin sahip olduğu devasa kütle çekimi bulunmadığından, bilim insanları bu süreci başlatabilmek için Güneş’ten çok daha yüksek sıcaklıklara çıkmak ve bu hırçın plazmayı kontrol altında tutmak zorunda kalıyor. EAST reaktörü de tam olarak bunu yapıyor; güçlü manyetik alanlar kullanarak plazmayı simit şeklindeki bir haznenin içine hapsediyor ve onu sönmeden yakmaya çalışıyor.

ÇİN, FÜZYONDA REKOR YOĞUNLUĞU AŞTI

Araştırmacıların önündeki en büyük teknik bariyerlerden biri “Greenwald Sınırı” olarak biliniyor. Bu sınırın ötesine geçildiğinde plazma kararsız hale geliyor ve füzyon reaksiyonu aniden duruyor. Oysa plazma ne kadar yoğun olursa atomlar o kadar sık çarpışıyor, bu da reaksiyonu başlatmak için gereken enerji maliyetini düşürüyor. Çinli ekip, plazmanın reaktör duvarlarıyla olan etkileşimini hassas bir şekilde yöneterek bu sınırı 1,3 ila 1,65 kat oranında aşmayı başardı. Bu seviye, reaktörün normal çalışma kapasitesinin çok üzerinde bir performansa karşılık geliyor.

Bu keşfin asıl çarpıcı noktası ise plazmanın “yoğunluktan özgür rejim” denilen, daha önce sadece teorik olarak var olduğu düşünülen bir duruma ulaştırılması. Bilim insanları, plazma ile reaktör duvarı arasındaki etkileşimi mükemmel bir dengede tutarak yoğunluk arttıkça stabilitenin bozulmadığı bir ortam yarattı.

Benzer başarılar daha önce ABD'deki tesislerde de görülmüş olsa da, Çin'deki bu son deneyler teorik modellerin gerçek dünyada uygulanabilirliğini kanıtlıyor.

Her ne kadar füzyon teknolojisi 70 yılı aşkın süredir geliştirilse ve hala tükettiğinden daha az enerji üretse de, bu tür ilerlemeler geleceğin enerji santralleri için umut ışığı yakıyor. Çin ve ABD'nin de dahil olduğu onlarca ülkenin ortaklaşa Fransa'da inşa ettiği dünyanın en büyük tokamak projesi olan ITER, bu verilerden beslenerek 2039 yılında tam ölçekli reaksiyonlara başlamayı planlıyor. Mevcut iklim krizi için kısa vadeli bir çözüm olmasa da füzyon, geleceğin dünyasını aydınlatacak en güçlü aday olmaya devam edecek gibi görünüyor.