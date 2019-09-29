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Çin'in Uygur Türkü çocuklarına yürek dağlayan zulmü: Müslümanlar nerede?

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Müdafaa-i İslam Hareketi Genel Koordinatörü İbrahim Ceylan, Doğu Türkistan'da zulüm gören Müslümanlar için çağrıda bulunarak, "Türkistan'da 30 milyon Müslüman, Ateist olmak için zorlanıyor." diyerek kamuoyuna şu soruyu yöneltti: "Yüzlerce Sivil Toplum Kuruluşu, onlarca yazılı görsel medya, İslam Coğrafyası'nın Müslümanları nerede?"

29 Eylül 2019 Pazar 22:33

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

"Çin tarafından ebeveynleri zorla gözaltına alınan ailelerin çocukları, isimleri değiştirilerek yetimhanelere yerleştiriliyor." diyen Ceylan, "Ebeveynleri hala hayatta olsalar bile, çocuklar için 'yetim' denilerek yeni belgeler veriliyor. Yetimhanelerde onları Mao'cu olarak yetiştiriyorlar." ifadelerini kullandı.

Türkmen erkeklerin öldürüldüğünü, öldürülmeyenlerin de hapse atıldığını belirten Ceylan, şunları söyledi:

"Bin yıldır Çin'e direnen Türkistan'lı kahramanların yok olmasına sessiz kalırsak, İslam Dünyası ikinci Moğol faciası yaşayabilir. Çin, sessiz sedasız İslam'ın bin küsür yıllık cephesi Türkistan'ı zulüm mahşerine çevirdi. Erkekler ya mezarda ya da zindanda."

'Çin malları almak ya da satmak caiz değildir'

"İçinde bulunduğumuz şu aşamada Çin malları almak ya da satmak caiz değildir. 
Müslüman iş adamları alternatif ürünler imal etmek için seferber olmalıdır. Çin, Ümmet'in yürekli evlatlarını sessizce yok ediyor. Çocuklarsa bir yalnızlıklarına bir de babalarına ağlıyor."

'Yüzlerce sivil toplum kuruluşu nerede?'

"Türkistan'da 30 milyon Müslüman ateist olmaları için zorlanıyor. Bu gerçeklerden sonra İslam dünyasının sessizliğini anlayamıyoruz! Bu dava hor, bu dava öksüz! Şairin dediği gibi, Doğu Türkistan davası gariplerin davası, öksüz dava. Türk dünyası İslam dünyası Doğu Türkistan'da yaşananlara daha ne kadar tepkisiz sessiz kalacaksınız? Doğu Türkistan'da milyonlarca insanın çocukları kamplarda Çinliler tarafından asimile ediliyor. Sadece Türkiye’de 5000'den fazla Sivil Toplum Kuruluşu, 30'dan fazla Ulusal Tv Kanalı, 45 Ulusal Gazete, yüzlerce radyo var. Peki neden Doğu Türkistan'ın haber değeri yok? Neden gündeme getirmiyorsunuz.?"

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 22:33
  1. Ankara
  2. Müdafaa-i İslam Hareketi
  3. İbrahim Ceylan
  4. Doğu Türkistan
  5. İslam Coğrafyası
  6. İslam Dünyası
  7. Çin

YORUM YAZ

  • ..........4 dk önce
    Cebindeki huaweiden başla müslüman.
  • AnkaralıAnkaralı5 dk önce
    İslam dünyası ölmüştür haberiniz yok mu? Üzerlerine ölü toprağı serilmiş ve kış uykusu gibi cansız ve donmuş halde uyuyorlar.

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