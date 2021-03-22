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Dünya Çin’in tehdit ettiği ülkede dehşet! Savaş uçakları havada çarpıştı
Dünya

Çin’in tehdit ettiği ülkede dehşet! Savaş uçakları havada çarpıştı

Çin’in sık sık tehdit ettiği Tayvan’ın iki savaş uçağı havada çarpıştı.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 12:50:00 -
Çin’in tehdit ettiği ülkede dehşet! Savaş uçakları havada çarpıştı

Son zamanlarda yine Çin ile arası gerilen Tayvan’da kötü bir olay meydana geldi.

Tayvan medyası, ülkede iki F-5E savaş uçağının havada çarpıştığını duyurdu. Tayvan Savunma Bakanlığı, kazayla ilgili açıklama yaptı.

Pingtung şehrinin doğusundaki kazanın eğitim uçuşu sırasında yaşandığı kaydedildi.

Uçaklar radardan kayboldu

Tayvan Savunma Bakanlığı'na göre, rutin eğitim programı kapsamında havalanan uçaklar bir süre sonra radardan kayboldu.

Kazadan önce pilotların kendilerini fırlatmayı başardığı belirtildi.

Sahil Güvenlik ekipleri ve askeri helikopterler, iki pilotu bulmak için çalışma başlattı.

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