Çin’in taykonotları uzay yürüyüşüne çıktı
Shenzhou-14 mürettebatı Beijing saatiyle bugün saat 00:33’da 6 saat süren uzay yürüyüşünü başarıyla tamamladı. Shenzhou-14 insanlı uzay aracının ilk uzay yürüyüşünün tüm görevini Chen Dong, Liu Yang ve Cai Xuzhe adlı üç taykonot, sıkı koordinasyonla gerçekleştirdi.
Yeni Akit Ankara
Beijing saatiyle dün saat 18:26’da üç taykonottan Chen Dong Wentian adlı laboratuvar modülünün kapısını açtı. Bunun ardından Chen Dong ve Liu Yang, uzay aracının dışında çalışmalarını sürdürürken, Cao Xuzhe uzay istasyonunun çekirdek modülünde çalışmalarına destek verdi.
Çinli taykonotlar uzay yürüyüşüne çıkmadan önce, Çin’in Wentian Laboratuvar modülünün küçük mekanik kolu yörüngedeki test çalışmalarını başarıyla tamamlandı.