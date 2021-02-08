“Çin'in soykırımının kanıtları var”

Münübe Yılmaz

İngiltere'de Çin'in Doğu Türkistan'daki eylemlerine dair yayınlanan hukuki açıklamada Çin hükümetinin Uygurlara karşı soykırım uyguladığına dair sağlam kanıtların olduğu ifade edildi. Londra'daki Essex Court Chambers'taki kıdemli avukatlar tarafından hazırlanan 100 sayfalık raporda “Çin hükümetinin ülkenin kuzeybatısındaki Müslüman azınlığı yok etme niyetini gösteren kanıtlar” var ifadeleri kullanılırken, soykırıma gözaltındaki Uygurlara kasıtlı olarak zarar verilmesi, kadınların doğum yapmasını engelleyen tedbirler ve Uygur çocuklarının zorla aileden koparılması örnek olarak gösterildi. Görüşte Uygurların köleleştirme, işkence, tecavüz, zorla kısırlaştırma ve zulüm olarak tanımladığı yöntemlere dair deliller sunulurken, "Uygur çocuklarının ebeveynlerinden zorla alındıklarına dair kanıtlar var. Bu durum, ebeveynlerinden biri veya her ikisi de gözaltındayken yetimhanelere ve yatılı okullara rıza gösterilmeden yerleştirilmelerini içeriyor” denildi. Hükümetlerin altı aylık kamuya açık belgelerinin, uluslararası kuruluşların raporlarının, akademisyen görüşlerinin ve medya raporlarının incelenmesi sonucunda hazırlanan hukuki görüşün, mahkeme kararı gibi yasal bir zorunluluğu olmasa da yasal işlemler için bir temel olarak kullanılabilir.