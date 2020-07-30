Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki basketbol akademisinde genç oyunculara şiddet iddiası

ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki basketbol akademisinde genç oyuncuların şiddete maruz kaldığı iddia edildi.

NBA'in bölgedeki altyapı tesisini kapattığını doğrulamasının ardından burada görev yapmış antrenörler spor kanalı ESPN'e konuştu. İsimleri açıklanmayan Amerikalı koçlar, 13-14 yaşlarındaki çocukların sıklıkla Çinli meslektaşlarının fiziksel şiddetine maruz kaldığına şahit olduklarını belirtti.

Çocuklara kötü muamelenin boyutlarının inanılmaz derecelere varabildiğini vurgulayan antrenörler, Çinli koçların çocukların yüzüne yakın mesafeden basketbol topu fırlattığını ve karınlarına tekme attığını anlattı.

ABD'li antrenörler, şahit oldukları fiziksel istismarları NBA'nın Şanghay'daki ofisine bildirmelerine rağmen çocukların şiddete maruz kalmaya devam ettiğini söyledi.

Çinli antrenörlerin çocukları şiddet yoluyla disipline etmeye çalıştığını dikkati çeken eski bir NBA çalışanı ise Sincan'daki altyapı tesisinde çocukların maruz kaldığı şartları 2. Dünya Savaşı dönemindeki Almanya'ya benzetti.

ABD'li antrenörler, NBA'nın, eğitimin basketbol eğitiminin temeli olduğunu vurgulamasına karşın Çinli yetkililerin öğrencileri okula göndermeyerek eğitimden mahrum bıraktığını aktardı.

NBA yetkililerinin Çin'in Cıciang eyaletinde bulunan akademideki oyuncuların okulda gönderilmesi konusunda yaptığı girişim olumlu sonuçlanırken antrenörler, Sincan özerk bölgesindeki akademi öğrencileri için çabalarının ise sonuç vermediği bilgisini paylaştı.



Sincan Uygur Bölgesi'ndeki basketbol akademisindeki oyuncuların iki kişilik odalarda 10 kişi kalmaya zorlandığının altını çizen antrenörler, Çinli koçların çocuklara yeteri kadar uyku ve gıda imkanı sağlamadığı ancak günde 2-3 defa antrenman yaptırdıklarını anlatı.

Antrenörler, Uygur bölgesinde çalıştıkları süreç içerisinde sıkça tacize uğradıklarını ve sebepsiz yere gözaltına alındıklarını da ifade etti.

Sincan Uygur Bölgesi'ndeki NBA basketbol akademisi 2016'da bölgedeki yetenekli genç yetenekleri spora kazandırmak amacıyla hayata geçirilmişti.

NBA, geçen hafta, Sincan'daki basketbol akademisini kapattığını doğrulamıştı.

- ABD-Çin gerginliği NBA'ya sıçradı

Houston Rockets Genel Menajeri Daryl Morey'in Hong Kong'daki gösterilere destek veren "Özgürlük için mücadele, Hong Kong'a destek." ifadesinin yer aldığı Twitter paylaşımı, Çin'de tepkilere neden olmuştu.

Çin Basketbol Ligi, Houston Rockets ile ilişkilerini askıya almış, bazı televizyon kanalları Houston Rockets'ın maçlarını yayımlamayacağını duyurmuş, bazı şirketler ise sponsorluklarını geri çekmişti.

Tepkiler üzerine Morey söz konusu paylaşımını silmiş, NBA yönetimi de bu paylaşım nedeniyle üzüntü duyulduğunu ifade eden bir açıklama yapmıştı.

Artan gerginlik sonrasında bazı Çinli firmalar, NBA ile olan yayın hakları sözleşmelerini ve sponsorluklarını askıya almıştı.

Çin'de devlet televizyonu CCTV de NBA takımlarının Çin'de oynayacağı hazırlık maçlarını yayınlamama kararı almıştı.







