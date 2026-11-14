Çin’in Sincan bölgesi 5 büyüklüğünde depremle sarsıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Aksu ilinin Kuçar ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
20 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından can kaybı veya hasar bildirilmedi.