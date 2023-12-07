Çin'in petrol talebi o tarihte tepe yapacak! Herkes satın alma eğilimleri ve gelişmeleri ne olacak izliyor! Duyanlar şaşırdı
Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC) herkesi şaşırttı: Çin'in petrol talebinin 2030'da yeni adımı bu olabilir: yıllık 780-800 milyon ton seviyesinde tepe yapmasını beklediğini bildirdi. Sektörün önde gelen devleri neye uğradığını şaşırdı
Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC), Çin'in petrol talebinin 2030'da yıllık 780-800 milyon ton seviyesinde tepe yapmasını beklediğini bildirdi.
CNPC'nin Ekonomik ve Teknolojik Araştırmalar Enstitüsü, 2021 yılında yaptığı açıklamada Çin'in petrol talebinin 2030'da 780 milyon ton ile tepe yapacağını öngörmüştü.
Çin'in doğal gaz talebinin ise 2040'ta 605,9 milyar metreküp seviyesinde tepe yapması bekleniyor.
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