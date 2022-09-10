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Dünya Çin'in pandemi zulmü! Uygur Türkleri'ni evlerine hapsettiler...
Dünya

Çin'in pandemi zulmü! Uygur Türkleri'ni evlerine hapsettiler...

Çin Devleti, Uygur Türklerine yönelik zulme devam ederken, şimdi de pandemi gerekçesi ile Uygurlulara evlerinde karantina uygulamaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 20:43:00 - 2022-09-10 21:30:40

 Yeniakit.com.tr 

Çin Devleti'nin Doğu Türkistanlı Müslümanlara yönelik zulmü sürüyor.

Bölgeden gelen yeni haberlere göre Çin, pandemi gerekçesi ile Uygurluları evlerinde karantinaya aldı.

Bölgede ölümler yaşandı

Evlerine hapsedilen Uygur Türkleri'nin yiyecek bulamadığı öğrenilirken, karantina uygulanan bölgelerde ölüm vakaları olduğu öğrenildi.

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