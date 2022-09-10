Çin'in pandemi zulmü! Uygur Türkleri'ni evlerine hapsettiler...
Çin Devleti, Uygur Türklerine yönelik zulme devam ederken, şimdi de pandemi gerekçesi ile Uygurlulara evlerinde karantina uygulamaya başladı.
Yeniakit.com.tr
Çin Devleti'nin Doğu Türkistanlı Müslümanlara yönelik zulmü sürüyor.
Bölgeden gelen yeni haberlere göre Çin, pandemi gerekçesi ile Uygurluları evlerinde karantinaya aldı.
Bölgede ölümler yaşandı
Evlerine hapsedilen Uygur Türkleri'nin yiyecek bulamadığı öğrenilirken, karantina uygulanan bölgelerde ölüm vakaları olduğu öğrenildi.