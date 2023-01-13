Çin’in lokomotifi Tayland’da seferlere başladı

Lokomotifin testleri, State Railway of Thailand Bangkok’un Bang Sue Büyük İstasyonu’nda başarıyla gerçekleştirildi. Test töreninde konuşan Tayland Ulaştırma Bakanı ülkesinin demiryolları alanında Çin ile yaptığı işbirliğinden övgü ile söz etti ve bu bağlamda, gerçekleştirilen testin, akü enerjisiyle çalışan lokomotif konusunda önemli bir gelişme olduğuna işaret etti.

Söz konusu lokomotif Çin’den CRRC Dalian ile Tayland’dan Energy Absolute Public Company Limited (EA) ortaklığı ve iş birliği ile geliştirildi. Bu çerçevede EA’nın CEO’su, akü enerjisiyle çalışan ve Çin’de dünyanın en ileri teknolojisiyle imal edilen lokomotifin Tayland’ın hem maliyet düşürülmesi açısından hem de enerji tasarrufu ve emisyon azaltılması bakımından gereksinimlerini karşıladığını belirtti.

CRRC Dalian’a göre ise bu akü enerjili lokomotif, Çin tarafından Tayland’ın yolcuya ve yük taşımaya ilişkin orijinal koşulları göz önüne alınarak tasarlanıp imal edildi. Altı akslı lokomotif 2 bin 500 ton yük taşıyan treni saatte 70 kilometre hızla veya bin tonluk yolcu trenini saatte 100 kilometre hızla çekebiliyor.