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Dünya Çin'in Libya planı! İHA parçaları ele geçirildi
Dünya

Çin'in Libya planı! İHA parçaları ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2024-07-04 00:04:00 -
Çin'in Libya planı! İHA parçaları ele geçirildi

İtalya'nın güneybatısındaki Gioia Tauro Limanı'nda geçen ay Çin'den Libya'nın doğusundaki Halife Hafter'e bağlı güçlere silah taşıdığı ihbarıyla el koyulan bazı konteynerlerden askeri amaçlı insansız hava araçları (İHA) ekipmanları bulundu.

İtalyan Mali Polisinden yapılan yazılı açıklamada, Palmi Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Mali Polis ve Gioia Tauro Limanı Gümrük Ofisi yetkililerinin işbirliğinde Çin'den gelen ve varış noktası Libya olan 6 konteynerde rüzgar türbinlerinin içine paketlenmiş askeri İHA ekipmanlarına el koyulduğu belirtildi.

Açıklamada, ele geçirilen İHA parçalarının rüzgar türbini kanatları içinde bazı kompozit kaplama malzemelerinin arasına gizlendiği aktarıldı.

Montajı yapılan İHA'ların ağırlığının 3 tonun ve uzunluğunun 10 metrenin üzerinde, kanat açıklığının da yaklaşık 20 metre olduğu kaydedildi.

Açıklamada, el koyma kararının Birleşmiş Milletlerin (BM) Libya'ya yönelik silah ambargosu kararları doğrultusunda verildiği bildirildi.

Bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerde, parçaların Çin yapımı Wing Loong 2 tipi İHA'lara ait olduğu ifade edildi.
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İtalyan ANSA haber ajansı da Mali Polis'in yaptığı açıklamanın, Corriere della Sera gazetesinin 22 Haziran'da yayımladığı haberindeki operasyona ilişkin detaylar olduğunu belirtti.

İtalya konteynerlere 18 Haziran'da el koymuştu

Corriere della Sera söz konusu haberinde, İtalyan güvenlik güçlerinin ABD'den gelen istihbarat üzerine 18 Haziran'da ülkenin güneybatısındaki Gioia Tauro Limanı'nda durdurduğu büyük yük gemisinde bazı konteynerlere el koyulduğunu yazmıştı.

Operasyonun amacının milyonlarca dolar değerindeki silahlara el koymak olduğu belirtilen gazetenin haberinde, ABD'li yetkililerin güçlü şüphelerine göre geminin varış noktasının Halife Hafter'in kontrolündeki Bingazi kenti olduğu aktarılmıştı.

Operasyon düzenlenen geminin 30 Nisan'da Çin'in Şenzen Limanı'ndan hareket ettiği kaydedilmişti. Konteynerlere el koyulduktan sonra geminin İtalya'dan ayrılarak seyrine devam ettiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

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