Çin’in Kuşak ve Yol ülkeleriyle ticareti hacmi 2 trilyon doları aştı

Çin Genel Gümrük Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre, 2022 yılında Çin ile Kuşak ve Yol güzergâhındaki ülkeler arasındaki ticaret hacmi ülkenin dış ticaret hacminin yüzde 32.9’unu oluşturdu.

2022 yılının sonuna kadar, Çinli şirketler Kuşak ve Yol güzergâhındaki ülkelerde bulunan ticari iş birliği bölgelerine 57 milyar 130 milyon dolarlık yatırım yaptı ve 421 bin istihdam fırsatı yarattı.

Bunun yanı sıra son 10 yılda Çin-Avrupa yük trenlerinin seferleri hızlı bir şekilde arttı. 2023 yılının ilk iki ayında, Çin-Avrupa yük trenlerinin seferleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 oranında artarak, 2 bin 698’i buldu. Trenlerin taşıdığı konteynerlerin sayısı ise yüzde 18 oranında artarak 287 bine yükseldi.

2023 yılının Şubat ayına kadar, Çin 151 ülke ve 32 uluslararası teşkilatla Kuşak ve Yol kapsamındaki iş birliği protokolünü imzaladı.

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