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Çin'in koyunları bundan sonra'Anadolu aslanı'na emanet

Aksaray'da, güçlü fiziki yapısı nedeniyle "Anadolu aslanı" olarak da adlandırılan Türk çoban köpeği Aksaray malaklısı, anavatanı Çin olan han koyunlarını koruması için bu ülkeye de gönderildi.

12 Eylül 2019 Perşembe 18:21
Çin'in koyunları bundan sonra'Anadolu aslanı'na emanet

"Anadolu aslanı'' olarak da bilinen Türk çoban köpeği Aksaray malaklısı, "han koyunları"nı korumak için Çin'e gönderildi.

İri cüsseleri, koruma içgüdüleri ve uysal yapılarıyla dünya çapında ilgi gören çoban köpeği malaklılar, Aksaray'da modern şartlarda kurulan çiftliklerde özenle yetiştirilip dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.

Doğadaki tehlikelere karşı çobanların "en güvenilir yol arkadaşı" olan "Anadolu aslanı''na, Almanya, İngiltere, Hollanda, Bulgaristan, Romanya ve Rusya gibi ülkelerden gelen yoğun talep dikkati çekiyor.

Son yıllarda Çin, Brezilya ve Arjantin ile Afrika'nın farklı ülkelerinden gelen talepler üreticilerin yüzlerini güldürüyor. 

Aksaray malaklısı dünyaya nam saldı

Çin'in Chengdu bölgesine gönderilen malaklı cinsi köpekler, han koyunlarını koruyarak dünyaya kendisini bir kez daha kanıtladı.

Aksaray Malaklısı Irkları Geliştirme Derneği (AKMİD) Başkanı Muammer Tıpırdamaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, malaklıların artık dünyaya nam saldığını söyledi.

Malaklıların yaklaşık 3 bin 500 yıldır Anadolu'da bulunan bir köpek ırkı olduğunu belirten Tıpırdamaz, "2 bin yıl evvel Asurlular zamanında savaş köpeği olarak kullanılmıştır. Yaklaşık 3 bin 500 yıl önce de Orta Asya'dan Mezopotamya havzasına Sümerler tarafından getirildiği belirtilmiştir. Bunları bilim adamları ve kinologlar (köpek bilimci) söylüyor. Bizler küçükbaş hayvancılıkla uğraşan insanlar da bu köpekleri yanımızda taşımışız. Anadolu'da Aksaray malaklısı, 'çoban ve bekçi köpeği' olarak geçer." diye konuştu.

Tıpırdamaz, Aksaray'da modern şartlarda kurulan 7 çiftlik ile bireysel 15 üreticinin, malaklı cinsi köpekleri özenle yetiştirip dünyanın dört bir yanına gönderdiğini ifade etti. 

"Malaklıların çoğu Uzak Doğu'ya gidiyor"

Üretim merkezlerinin sayısının arttığına dikkati çeken Tıpırdamaz, şöyle konuştu:

"Yurt içi ve yurt dışından derneğimize gelen talepleri üreticilerle beraber değerlendiriyoruz. Malaklıların anne ve babasını göstererek, en iyi yavruların yurt dışına gitmesini sağlıyoruz çünkü bu köpekler Aksaray malaklısı cinsini temsil ediyor. ABD'den tutun da Endonezya'ya, Çin'e, Avrupa zaten ayağımızın altında ve Rusya gibi ülkelere senede 100'lerce malaklı köpeğimizi gönderiyoruz. Malaklı eniklerin bin 500 ile 2 bin 500 arasında fiyatları var. Son yıllarda yurt dışına giden malaklıların çoğu Uzak Doğu'ya gidiyor. Burada da Çin ön sırada yer alıyor."

"Koyunlarını korumak için malaklıyı götürdü"

Son 4-5 yıldır Çin'e çok sayıda malaklı köpeği götürüldüğünü anlatan Tıpırdamaz, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda bir Çinli daha geldi. Vatandaşla istişarede bulunduk, görüştük. Çin'in "han koyunları" ırkı varmış. Adam bu koyunların besiciliğini yapıyormuş. Han koyunlarının korunması için malaklı istedi. Biz de buradan yardımcı olduk ve köpekleri Çin'e götürdü. Köpekleri vermeden önce biraz araştırdık. Bu koyunları görünce şaşırdım. Anormal bir kuyruk yapısı var. Böyle bir kuyruk yapısı daha önce görmedim. Adam geldi, baktı beğendi ve koyunlarını korumak için malaklıyı götürdü. Sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla köpeğimiz yetişmiş, büyümüş işini de gayet iyi yapıyormuş, Çinli de çok memnun."

 

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 18:21
  1. Aksaray Malaklısı
  2. Çin
  3. Koyun
  4. çoban köpeği
  5. Anadolu Ajansı

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