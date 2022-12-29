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Dünya Çin'in kırsal bölgelerinde COVID-19 hazırlığı arttı
Dünya

Çin'in kırsal bölgelerinde COVID-19 hazırlığı arttı

Çin'de, yeni yılda yüz milyonlarca fabrika işçisinin memleketlerine dönmesinden önce kırsal bölgelerde koronavirüs salgınına karşı tedbirler artırılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 08:41:00 -
Çin'in kırsal bölgelerinde COVID-19 hazırlığı arttı

Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana katı tedbirler uygulayan Çin, "sıfır vaka" politikasından vazgeçmesinin ardından artan vakalarla gündemde.

Bazı uluslararası sağlık uzmanları, ülkede koronavirüsün büyük ölçüde kontrolsüz biçimde yayıldığını ve muhtemelen her gün milyonlarca kişiyi enfekte ettiğini belirtiyor.

Her yıl, çoğu güney ve doğu kıyılarına yakın fabrikalarda çalışan yüz milyonlarca kişi, 22 Ocak'ta başlayacak Yeni Ay Yılı için kırsal bölgelere dönüyor.

China Daily gazetesi, kırsaldaki tedavi kapasitelerinin artırıldığını duyurdu.

 Çin'deki hastanelerde yoğunluk had safhada

 Kimi hastanelerin acil servislerini genişlettiği, servisleri yoğun bakıma dönüştürmeye çalıştığı; kimilerininse gerekli ekipmanlar için çağrı yaptığı bilgisi verildi. 

Çin'de gelecek yıl 1 milyondan fazla kişinin koronavirüs nedeniyle ölebileceği belirtiliyor.

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