  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çin'in Kenya'ya gönderdiği maske ve test kitleri kayboldu

Yeniakit Publisher
2020-06-16 11:46:34 -
Çin'in Kenya'ya gönderdiği maske ve test kitleri kayboldu

İSTANBUL (AA) - Kenya, Çin'den ülkeye bağış olarak gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test kitlerinin ve tıbbi ekipmanların kaybolması üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Mutahi Kagwe, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çin'den gelen maske gibi koruyucu ekipmanların ve test kitlerinin kaybolduğuna ilişkin çıkan haberleri doğruladı.

Kagwe, "Böyle bir şey olduğunu biliyorum. Devam eden bir soruşturma var, bu yüzden bunun hakkında daha fazla konuşamam." dedi.

Kenya'daki sağlık çalışanları, yeterli koruyucu ekipmana sahip olmamaları nedeniyle sık sık hükümete tepki gösteriyor.

Ülkede 3 bin 727 Kovid-19 vakası görülürken, 104 kişi de virüsten ötürü hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı