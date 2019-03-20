0553 313 94 23

Çin’in ithalat fuarına Türk ihracatçılar damga vuracak

5-10 Kasım’da Şanghay’da ikinci kez kapılarını açacak olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı için ihracat seferine çıkacak 100’e yakın Türk firması, 4 bin metrekarelik stant alanıyla Asya pazarının kalbine çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

20 Mart 2019 Çarşamba 12:13
Çin’in ithalat fuarına Türk ihracatçılar damga vuracak

Çin Uluslararası İthalat Fuarı için ihracat seferine çıkacak 100’e yakın Türk firması, 4 bin metrekarelik stant alanıyla Asya pazarının kalbine çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

Kazan-kazan formülü

5-10 Kasım’da Şanghay’da ikinci kez kapılarını açacak olan fuarın tanıtım toplantısında konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, geçen yıl yine milli katılım ile gerçekleşen ve 38 firma ile gittikleri fuarda yapılan iş birliği anlaşmalarının tutarının 620 milyon dolar seviyelerinde gerçekleştiğini belirtti. Gülle, ihracatçıların Çin ile Türkiye arasındaki ticarete odaklanması ve geleneksel pazarlar kadar geleceğin potansiyeli olan Asya ülkelerine de elini uzatması gerektiğini belirterek, bugün ve geleceğin talebinin bu ülkelerde yoğunlaştığını vurguladı. Gülle, bu gibi milli katılım ile gerçekleşecek ithalat-ihracat fuarlarının Çin ile karşılıklı kazan-kazan formülüyle daha büyük adımlar atılmasına önayak olacağını ifade etti.

Fırsatlarla dolu

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister de gelecek 5 yıl için 10 trilyon dolarlık muazzam bir ithalat hedefi belirleyen Çin’in, Türk ihracatçısı için fırsatlarla dolu yeni bir ticaret kapısı daha açtığını söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 12:13
  1. Çin Uluslararası İthalat Fuarı
  2. Türk firması
  3. Şanghay
  4. kazan-kazan formülü
  5. İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister
  6. Türk ihracatçısı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara ve Türkiye'de Pandora'nın kutusu açılmıştır, kimin ne olduğunu biliyoruz."
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara ve..
    2. Kesmeye kıyamadıkları inek 35'ine geldi
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet..
    4. Diriliş Ertuğrul'da büyük heyecan!..
    5. Nil havzası hidropolitiğinde Çin..
    6. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma..
    7. VakıfBank'tan 100 TL'ye varan Bankomat..
    8. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    9. Yeni Zelanda'daki saldırı sonrası..
    10. Malatya'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
    11. Yürümek yerine atlamayı seçti,..
    12. Romanyalı öğrenciler KBÜ’de
    13. Maltepe’de hayvan kulübesini yıkan..
    14. Bakan Soylu: ’’Ağrı’da dünyanın en..
    15. Uysal, Belediye çalışanları ile bir..
    16. Başkan Vergili, mahalle toplantılarını..
    17. Yunanistan’daki tatbikatta mayın..
    18. Öğrencilere Ağız ve Diş Sağlığının..
    19. İSKİ abonelik işlemleri artık mobil..
    20. Danimarka parlamentosunda bebek..
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin