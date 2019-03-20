Çin’in ithalat fuarına Türk ihracatçılar damga vuracak

Çin Uluslararası İthalat Fuarı için ihracat seferine çıkacak 100’e yakın Türk firması, 4 bin metrekarelik stant alanıyla Asya pazarının kalbine çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

Kazan-kazan formülü

5-10 Kasım’da Şanghay’da ikinci kez kapılarını açacak olan fuarın tanıtım toplantısında konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, geçen yıl yine milli katılım ile gerçekleşen ve 38 firma ile gittikleri fuarda yapılan iş birliği anlaşmalarının tutarının 620 milyon dolar seviyelerinde gerçekleştiğini belirtti. Gülle, ihracatçıların Çin ile Türkiye arasındaki ticarete odaklanması ve geleneksel pazarlar kadar geleceğin potansiyeli olan Asya ülkelerine de elini uzatması gerektiğini belirterek, bugün ve geleceğin talebinin bu ülkelerde yoğunlaştığını vurguladı. Gülle, bu gibi milli katılım ile gerçekleşecek ithalat-ihracat fuarlarının Çin ile karşılıklı kazan-kazan formülüyle daha büyük adımlar atılmasına önayak olacağını ifade etti.

Fırsatlarla dolu

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister de gelecek 5 yıl için 10 trilyon dolarlık muazzam bir ithalat hedefi belirleyen Çin’in, Türk ihracatçısı için fırsatlarla dolu yeni bir ticaret kapısı daha açtığını söyledi.