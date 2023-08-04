Çin’in ilk yüksek hızlı treni, 15 yılda 340 milyon yolcu taşıdı

Çin Uluslar arası Radyosu’nda aktarılan China Railway Beijing Group Co., Ltd. verilerine göre, 15 yıl içinde hat üzerinde gidip gelen trenlerin günlük frekansı 47’den 128’e çıktığı gibi en kısa kalkış aralığı da 15 dakikadan 3 dakikaya indi. Tianjin’in Wuqing ilçesinde ikamet edip büyük kentlere işe gidenler için sabah saatlerinde 6 ile 9 arasında herhangi birine binilebilecek 11 tren var ve yolculuk yaklaşık 20 dakika sürüyor.

Beijing-Tianjin Intercity hattının Ağustos 2008’de işletmeye açılması, Beijing Olimpiyat Oyunları için önemli bir düzenlemeydi ve bölgesel bütünleşme sürecini ve bölgenin gelişimini hızlandırdı. Ayrıca dünyanın en yüksek nüfusa sahip ve ekonomisi hızla kalkınan ülkesinde çabuk büyüyen, modern yüksek hızlı tren şebekesinin temelini attı. Nitekim Çin, 2022 yılın itibarıyla, işlemekte bulunan 42 bin kilometrelik bir YHT ağına sahipti. Bu Çin'i dünyanın bu alanda ilk sırasında konumlandırıyor.

Öte yandan üzerinde saatte düzenli olarak 350 kilometre hızla gidilen demiryolu hattının uzunluğu Haziran 2023 itibarıyla 3 bin 200 kilometre oldu. Bu bağlamda Devlet Kalkınma ve Reform Komisyonu Trafik Dairesi yetkililerinden Cheng Shidong, yüksek hızlı trenlerin, mekik seferleri ve iş trafiği ile insanları yaşam biçimine değişim getirdiğini ve kaynak tahsisini ciddi olarak optimize ettiğini açıkladı.