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Ekonomi Çin'in ham petrol ithalatında rekor düşüş!
Ekonomi

Çin'in ham petrol ithalatında rekor düşüş!

Çin'in ham petrol ithalatı Mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 azaldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 09:18:00 -
Çin'in ham petrol ithalatında rekor düşüş!

Çin'in doğal gaz ithalatı da Mart ayında Ekim 2020'den bu yana görülen en düşük seviye olan 7 milyar 985 milyon tona indi.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin, Mart ayında 42,71 milyon ton, günlük ortalama 10,06 milyon varil petrol ithal etti. 2021 Mart ayında günlük ortalama ithalata 11,69 milyon varil olmuştu.

Ocak ve Şubat aylarında günlük ortalama ithalata 10,53 milyon varil seviyesindeydi.

İlk 3 ayda toplam petrol ithalatı 127,85 milyon ton ile geçen yılın aynı döneminin yüzde 8 altında gerçekleşti. Günlük ortalama ithalat 890 bin varil azalarak 10,4 milyon varil seviyesine indi.

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