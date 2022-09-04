Çin’in güneş enerjili dev dronu ilk uçuşunu tamamladı

Yeni Akit Ankara

Çin Havacılık Endüstrisi Şirketi’ne bağlı Birinci Uçak Tasarım Enstitüsü tarafından geliştirilen “QMX50” isimli insansız hava aracı, dün Sha’anxi eyaletinin Yulin kentinde ilk uçuşunu tamamladı.

Keşif ve izleme görevlerinde kullanılacak

Çift gövdeli araç, tamamen güneş enerjisine dayalı ilk büyük drone olarak, yüksek irtifada uzun süreli uçuş yapabiliyor. "Drone"un yüksek irtifada keşif, orman yangınlarını izleme, atmosferik çevre izleme, coğrafi haritalama ve iletişim rölesi gibi görevler üstlenmesi planlanıyor. Drone’un ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesi, havacılık endüstrisinde büyük ölçekli güneş enerjili insansız hava araçlarının geliştirilmesi için sağlam bir temel oluşturduğu gibi, Çin’in yeni enerjiler, kompozit malzemeler ve uçuş kontrolü gibi alanlardaki kritik teknolojileri geliştirmesini daha da hızlandıracağı belirtildi. Bu gelişmenin, aynı zamanda, Çin’in yakın uzayda ve uzak sulardaki operasyon kabiliyetini artırması bekleniyor.