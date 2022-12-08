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Dünya Çin’in döviz rezervi belli oldu
Dünya

Çin’in döviz rezervi belli oldu

Dünyada ideolojiler ve kavramlar iyice birbirine karıştı. Kapitalizmin öncü ülkesi ABD’nin dış borcu 2021 yılı şubat ayında 30,01 trilyon dolarla tüm zamanların rekorunu kırarken, Mao’nun kurduğu Komünist Çin, 3,11 trilyon dolar döviz rezerviyle adeta kapitalizmin zirvesine çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-12-08 11:58:00 -
Çin’in döviz rezervi belli oldu

Yeni Akit  Ankara

Çin’in döviz rezervleri kasım ayında 3,11 trilyon dolara yükseldi. Çin Devlet Döviz Yönetim İdaresi’nin açıkladığı verilere göre, kasım ayında Çin’in döviz rezervleri geçen aya kıyasla yüzde 2,13 oranında artarak 3,11 trilyon doları geçti.

Kasım ayında küresel makroekonomik veriler ve ana ekonomilerin para politikaları gibi faktörler, dolar endeksinin düşmesine ve küresel finansal varlık fiyatlarının yükselmesine yol açtı. Döviz kuru dönüştürme ve varlık fiyatlarındaki değişikliklerden dolayı kasım ayında Çin’in döviz rezervleri yükseldi.

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