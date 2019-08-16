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Çin’in doğaltaş ithalatının yüzde 12’si Türkiye karşılıyor

Türk doğaltaş ihracatçıları, yıllık ithalatının yüzde 12’sini karşıladıkları, en büyük ihraç pazarları Çin Halk Cumhuriyeti’nde 16-19 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı hazırlıklarına başladı.

16 Ağustos 2019 Cuma 14:05
Çin’in doğaltaş ithalatının yüzde 12’si Türkiye karşılıyor

Türk doğaltaş ihracatçıları, yıllık ithalatının yüzde 12’sini karşıladıkları, en büyük ihraç pazarları Çin Halk Cumhuriyeti’nde 16-19 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı hazırlıklarına başladı.



Türkiye Milli Katılım Organizasyonu Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından yapılan Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’na 2019 yılında 72’si Milli Katılım Organizasyonu ile 132 firma katılmıştı.



Çin pazarında oldukça başarılı ve rekabetçi olduklarını belirten Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Çin’in doğal taş ithalatının yüzde 12’den fazlasını Türkiye’den karşıladığını, Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’nın Türkiye’den Çin’e doğal taş ihracatının artmasında itici güç olduğunu kaydetti.



Çin’e altı ayda 319 milyon dolar doğal taş ihraç ettik


Doğal taş sektörü olarak, 2019 yılında Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’nın son günü 4 Türk ihracatçısının gözaltına alınmasının şokunu atlattıklarını ve son derece güçlü olan Türkiye-Çin ilişkilerine zarar vermediğine dikkati çeken Kaya, "2019 yılının Ocak -Haziran döneminde Türkiye’den Çin’e 319 milyon dolar doğal taş ihracatı gerçekleştirdik. Çin, doğal taş ihracatımızda lider pazar konumunda. Bu pozisyonunu önümüzdeki yıllarda da sürdürecek. Doğal taş ihracatçılarımızı 2020 yılında Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’nda yerlerini almaya davet ediyorum" diye konuştu.



Çin Halk Cumhuriyeti ve dünyanın dört bir tarafından gelen 200 binprofesyonel alıcının ziyaretçi olarak katıldığı XIAMEN Fuarı, Çin Halk Cumhuriyeti doğal taş pazarını yakından izleme ve inceleme, ürünlerini bu pazarda tanıtma, mevcut ticari bağlantılarını geliştirme, yeni bağlantılar kurma ve alıcılar ile tanışmaya yönelik ön görüşmelerde bulunma imkanı tanıması bakımından önem arz ediyor.



Uluslararası katılımcıların yüzde 26’sı Türkiye’den


Xiamen Fuarı’nın uluslararası katılımcıların yüzde 26’sını Türkiye oluştururken, katılımcıların yüzde 18’i İtalyan doğal taş ihracatçılardan oluştu. Hindistan yüzde 9, Brezilya yüzde 8, Mısır yüzde 7, Portekiz yüzde 5 ve ABD yüzde 1 ile temsil edildi.



Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’na 2020 yılında katılmak isteyen doğal taş ihracatçısı firmaların Ege Maden İhracatçıları Birliği ile [email protected] e-posta adresi ya da 0 232 488 60 00 no.lu telefon aracılığıyla iletişime geçmeleri bekleniyor.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 14:05
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