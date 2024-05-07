'Çin'in altın politikası doların belini kırabilir!'

Ekonomist Julian Jessop'un The Telegraph gazetesinde yayınlanan köşe yazısına göre, Çin'in son dönemde artan altın alımları, ABD dolarının küresel rezerv para birimi olarak konumunu tehdit edebilir. Çin'in bu hamlesi, ABD ile Çin arasındaki jeopolitik gerilimler ve ABD ekonomisinin zayıflamasıyla birleşince, doların geleceği hakkında soru işaretleri yaratıyor.

Çin'in son dönemdeki altın alım furyası, küresel ekonomik düzende önemli bir değişimin habercisi olabilir. Ekonomist Julian Jessop'un The Telegraph gazetesinde yayınlanan görüş yazısına göre, Çin'in artan altın rezervleri, ABD dolarının küresel rezerv para birimi olarak konumunu tehdit edebilir.

Jessop, doların tarihsel olarak güçlü kurumsal yapısı, büyük ekonomisi ve derin finansal piyasaları sayesinde rezerv para birimi olarak tercih edildiğini belirtiyor. Ancak son yıllarda, merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirerek dolar varlıklarından uzaklaşması, doların hakimiyetini zayıflatıyor.

Çin, bu trendin öncülerinden biri olarak öne çıkıyor. Çin Merkez Bankası (PBOC), son 17 aydır altın rezervlerini artırıyor. Jessop, Çin'in altın alımlarının birkaç nedenden kaynaklanabileceğini belirtiyor:

Altın, geleneksel olarak enflasyona karşı bir koruma ve risk çeşitlendirme aracı olarak güvenli bir liman olarak görülüyor. Çin, ekonomik belirsizlik dönemlerinde rezervlerini çeşitlendirerek ve altın gibi güvenli liman varlıklara yatırım yaparak finansal istikrarını sağlamaya çalışıyor olabilir.

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ABD ile Çin arasındaki jeopolitik gerilimler ve Tayvan ile Güney Çin Denizi'ndeki anlaşmazlıklar, Çin'in ABD varlıklarından uzaklaşma stratejisinin bir parçası olabilir. Altına yönelerek, Çin olası ABD yaptırımlarından etkilenmeden ekonomisini korumayı amaçlıyor olabilir.

Çin'in büyük miktarda ABD tahvili elinde bulundurması, ona ABD'ye karşı önemli bir koz sağlıyor. Bu tahvilleri satma tehdidi, ABD'nin borçlanma maliyetlerini artırabilir ve ABD ekonomisine zarar verebilir. Çin, bu stratejik hamle ile ABD'ye karşı siyasi ve ekonomik baskı uygulayabilir.

Jessop, ABD'nin kendi politikalarıyla da doların zayıflamasına katkıda bulunduğunu belirtiyor. Trump ve Biden yönetimlerinin uyguladığı büyük ölçekli mali teşvikler, ABD'nin borç yükünü artırdı ve uluslararası yatırımcıların ABD kurumlarına ve politikalarına olan güvenini sarstı.

Jessop, Çin'in altın hamlesinin doların sonunu getireceği konusunda kesin bir yargıya varmıyor. Ancak, doların küresel rezerv para birimi olarak konumunun zayıfladığı ve çok kutuplu bir para sistemine doğru bir geçiş yaşanabileceği görüşünde.

Jessop'un yazısı, Çin'in artan ekonomik ve siyasi gücünün, ABD'nin küresel liderliğine meydan okuduğunu ve uluslararası finansal sistemde önemli değişikliklere yol açabileceğini gösteriyor.