Çin'i sarstı... Tam bitti derken yeni varyant çıktı! Türkiye'ye uyarı

Türkiye ve Avrupa genelinde Kovid-19 vaka sayıları düşmeye devam ederken, Çin’i etkisi altına aldığı belirtilen Omicron BA.2 varyantı ile ortaya çıkan görüntüler tartışmaya neden oluyor. Milliyet’e konuşan uzmanlar, son günlerde özellikle sosyal medya üzerinden Çin’den yansıyan bir takım görüntülere ihtiyatla yaklaşılması gerektiği uyarısında bulunurken, halihazırda Türkiye açısından riskli bir durum olmadığını söylediler.

Prof. Dr. Vedat Bulut, BA.2’nin Omicron’un alt varyant türü olduğuna dikkat çekerken, “Çin’de çekildiği öne sürülerek sosyal medyadan servis edilen bir takım görüntülerin gerçeği yansıttığını düşünmüyorum. Söz konusu ülkede Kovid-19 hastalarına adeta suçluymuş gibi müdahale edildiğini gösteren videolar saçmalıktan başka bir şey değil. BA.2 varyantının adeta ebola gibi lanse edilmesi de doğru değil. Dünyayı etkisine alacak bir başka alt veya yeni varyant konusunda şu an için net bilgimiz yok. Dün Pekin’deki meslektaşlarımla yaptığımız görüşmede Çin’deki vaka artışının Avrupa ülkeleriyle aynı oranda seyrettiğini öğrendim. Sanki bir el Çin’deki durumu abartarak, çarpıtarak servis ediyor. Türkiye’yi etkileyecek olumsuz bir tablo henüz söz konusu değil” diye konuştu.

“Çin’den yansıyan bir takım görüntüler ve söylentilere ihtiyatla yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum” diyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok ise şu görüşleri sıraladı:

“Çin polisinin insanları jelatine sardığı veya sanki suçluları yakalarmış gibi Kovid-19 hastalarını gözaltına aldığı görüntülerin, sağlık sorunuyla ilintili olabileceği izlenimi edinemedim. Ancak ülkede Omicron BA.2 varyantının yükselişe geçtiği aşikar. Türkiye’de son dalgada Omicron BA.1 varyantının etkisini görmüştük. Çin’deki salgın kontrol altına alınamaz ve Avrupa’ya doğru yayılırsa önümüzdeki günlerde BA.2 varyantının BA.1 varyantına karşın baskın hale gelmesi mümkün olabilir.

BA.2’nin klinik seyri ağır bir tablo oluşturmasa da hızla yayılma özelliği önümüzdeki günler için dikkatli olunması gerektiğine işaret ediyor. Hem Türkiye’de hem Avrupa’da salgının ateşi sönmüş olsa da sekanslama çalışmalarının aralıksız sürdürülmesi gerekiyor. BA.2 en ufak bir açık bulursa hızlıca yayılabilir. Dikkatli olmamızda yarar var.”

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Ağaçfidan, “Çin’de yayılmaya giden BA.2 Omicron’un alt varyantı. Türkiye olarak havaların ısınması, yaz dönemine geçiş yapacak olmamız en büyük avantajımız. Dış ortamlarda daha çok vakit geçirdiğimiz gibi çift doz aşılanmış vatandaşlar ile hastalanıp bağışıklık kazanmış kişilerin de oranı oldukça yüksek. Bu noktada asıl risk veya sıkıntı Çin’in salgını ne denli kontrol alıp alamayacağı ile ilintili. Sıkı önlemler uygulanırsa BA.2 varyantı batıya doğru yayılmayabilir” değerlendirmesini yaptı.