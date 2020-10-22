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Dünya Çin'e suçlama: Müdahale etmeye çalıştılar
Dünya

Çin'e suçlama: Müdahale etmeye çalıştılar

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, İran ve Rusya'nın beraberinde Çin ve başka birkaç ülkenin de ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını tespit ettiklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 20:19:00 -
Çin'e suçlama: Müdahale etmeye çalıştılar

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, İran ve Rusya'nın beraberinde Çin ve başka birkaç ülkenin de ABD'de 3 Kasım tarihinde yapılacak olan başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını tespit ettiklerini söyledi.

Güvenlik Danışmanı O'Brien, Fox televizyonunda katıldığı bir programda, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün (DNI) dün yaptığı İran ve Çin'in seçimlere müdahale etmeye çalıştığına ilişkin açıklamaları hakkında konuştu.

O'Brien, yaptığı açıklamada, "Çin ve şu anda adını açıklamadığımız başka birkaç ülke daha seçimlere müdahale etmeye çalıştı. Seçimlerimizi korumak adına önemli adımlar atıyoruz." dedi.

O'Brien, konuya ilişkin Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyi, İç Güvenlik Bakanlığının beraberinde siber tehditler ile ilgilenmesi için Iowa Ulusal Muhafızları ile de toplantılar yaptıklarını söyledi.

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