  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Çin'e gıda ihracatında hedef 5 yılda 1 milyar dolar
Ekonomi

Çin'e gıda ihracatında hedef 5 yılda 1 milyar dolar

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: - "Çin, mal almak için uzak bir ülke olmadığına göre ihracat için de uzak bir ülke değil. İki ülke arasındaki dış ticaretin dengeye gelmesi için çaba gösteriyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-11 10:34:47 -
Çin'e gıda ihracatında hedef 5 yılda 1 milyar dolar

İZMİR (AA) - Türk ihracatçıları, Çin'e 5 yıl içinde 1 milyar dolarlık gıda ürünü ihraç etmeyi hedefliyor.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye, 2020'nin 10 ayında Çin'e 157 milyon dolarlık gıda ürünü ihraç etti.

Bu dönemde Çin'e 41 milyon 20 bin dolarlık fındık, 12,7 milyon dolarlık patates, 10,5 milyon dolarlık ise deniz hıyarı gönderildi.

Çin'e ihracat vizesini Mayıs 2020 itibariyle alan Türk süt ürünleri sektörü ise bu ülkeye 5 milyon 7 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Şanghay'da bu yıl 5-10 Kasım'da 3. kez düzenlenen China International Import Expo (CIIE) 2020'ye (Çin Uluslararası İthalat Fuarı) katıldıklarını bildirdi.

Fuarın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunun Ege İhracatçı Birliklerince üstlenildiğini aktaran Eskinazi, 8 milli katılım, 7 bireysel katılım olmak üzere toplam 15 Türk firmasının fuarda yerini aldığını vurguladı.

Birlik olarak geçen yılı "Çin Yılı" ilan ettiklerini hatırlatan Eskinazi, şunları kaydetti:

"Çin, Türkiye'nin en fazla dış ticaret açığı verdiği iki ülkeden biri konumunda. Çin, mal almak için uzak bir ülke olmadığına göre ihracat için de uzak bir ülke değil. İki ülke arasındaki dış ticaretin dengeye gelmesi için çaba gösteriyoruz. Çin, 2019 yılında 2,4 trilyon dolar ihracat yaparken, 2,1 trilyon dolar da ithalat yaptı. Çin'in dünyadan yaptığı ithalatın şekillenmesinde Çin Uluslararası İthalat Fuarı çok önemli yer tutuyor. Çin'e daha fazla ihracat yapmak için önümüzdeki yıllara yatırım yaptık."

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep ise "Fuarda pandemi koşullarının yarattığı tüm olumsuzluklara rağmen beklentinin üzerinde bir ziyaretçi ile karşılaştık. Geçen yıllara kıyasla daha düşük bir ziyaretçi sayısı olmasına karşın profesyoneller ve doğrudan alıcılar katılım sağladı. Video konferans formatında ziyaretçilerimizle görüntülü görüşme yapma imkanı da sağladık ve fuara online olarak Türkiye’den bağlandık. Çin'e gıda ürünlerimizin ihracatında 5 yıl sonunda 1 milyar dolar ihracat hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sürpriz atama: Efkan Ala'ya yeni görev!
Siyaset

Sürpriz atama: Efkan Ala'ya yeni görev!

Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti’de dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine atandı.

Volkswagen'den Türkiye kararı
Ekonomi

Volkswagen'den Türkiye kararı

Volkswagen CEO'su Herbert Diess, mevcut üretim kapasitesinin koronavirüs nedeniyle şimdilik yeterli olduğunu, bu nedenle Türkiye'de kurulmas..
Azerbaycan vurdu! Ses Fransa'dan çıktı
Dünya

Azerbaycan vurdu! Ses Fransa'dan çıktı

Fransız L'Opinion gazetesi, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın yenilgisinin bu ülkeyi destekleyen Fransa'nın da yenilgisi olduğunu belirtti...
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay