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Dünya Çin'e bilgi sızdıran Rus bilim insanı öldü
Dünya

Çin'e bilgi sızdıran Rus bilim insanı öldü

Çin'e devlet sırlarını içeren verileri sağladığı gerekçesiyle kanser tedavisi gördüğü hastanede gözaltına alınan Rus bilim insanı Dmitry Kolker yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 22:57:00 -
Çin'e bilgi sızdıran Rus bilim insanı öldü

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından, Novosibirsk Devlet Üniversitesi Kuantum Optik Teknolojileri Laboratuvarı Başkanı Fizik ve Matematik Bilimleri Doktoru Dmitry Kolker, 4’üncü evre kanser tedavisi gördüğü Novosibirsk'teki hastanede gözaltına alınmıştı. 54 yaşındaki fizikçi Dmitry Kolker'in avukatı Alexander Fedulov bugün yetkililerle iletişime geçmeye çalıştığını ancak geri çevrildiğini söyleyerek, Kolker'in hayatını kaybettiğini söyledi. Fedulov, Pazartesi günü Kolker'in gözaltı koşulları hakkında yasal şikayette bulunacağını da söyledi.

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