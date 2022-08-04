Çin'den yürekleri ağza getiren açıklama! ‘Tüm hedefler vuruldu’

Yeni Akit/Ankara

Çin Ordusu Doğu Harekât Alanı Komutanlığı, bugün Taiwan Boğazı’nda uzun menzilli gerçek mühimmatla tatbikat düzenledi. Taiwan Boğazı’nın doğu bölgesindeki belirli alanlarda isabetli vuruşlar gerçekleştirildi.

Doğu Harekât Alanı Komutanlığı Sözcüsü Albay Shi Yi, yaptığı açıklamada, ÇHKO Doğu Harekât Alanı Komutanlığı Roket Gücü’nün Taiwan adasının doğu açıklarındaki birçok noktaya çeşitli modellerde konvasiyonel füzeler fırlattığını ve tüm füzelerin isabetli bir şekilde hedefleri vurduğunu ifade etti.

Yapılan açıklamada “tüm hedeflerin isabetli bir şekilde vurulduğu” bildirilince dünyanın ağzı yüreğine geldi. Açıklamanın satır aralarında, söz konusu ifadelerin Tayvan Boğazı’nda yapılan tatbikata ilişkin olduğu ortaya çıktı.