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Sağlık Çin’den yeni aşı ne zaman gelecek?
Sağlık

Çin’den yeni aşı ne zaman gelecek?

Çin’den kaç doz aşı gelecek? Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumun en az yüzde 60’ının aşılanması gerekiyor. Bilindiği gibi ülkemizde Çin’de üretilen CoronaVac aşısı uygulanıyor. Peki, Çin’den aşı alınacak mı? Yeni aşılar ne zaman gelecek?

Yeniakit Publisher
2021-03-13 23:42:00 -
Çin’den yeni aşı ne zaman gelecek?

Koronavirüs salgınının sona ermesi için aşılar büyük öneme sahip. Aşı tedariki konusunda pek çok ülke sorun yaşarken Türkiye erken dönemde yaptığı anlaşmaların faydasını görüyor. Aşı sırasını bekleyenler Çin’den ne zaman yeni aşıların geleceğini merak ediyor. Peki, Çin’den yeni aşı gelecek mi?

Çin’den yeni aşı ne zaman gelecek?

Konu hakkında açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aşı konusunda bizim Çin ile bir anlaşmamız var, oradan aldığımız ve alacağımız aşılar var. Almanya ve Rusya ile olan da anlaşma var. Rusya ile olan görüşmelerimiz devam ediyor. Çin'den de ikinci bir paketin gelmesi söz konusu olabilir. Mutabık kalırsak bir 50 milyon daha Çin'den alabiliriz” dedi.

 

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