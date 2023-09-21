Çin’den yabancı vizeler için flaş karar

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, yabancılar için vize başvuru işlemini kolaylaştırdıklarını söyledi. Sözcü Mao olağan basın toplantısında yeni vize başvuru formunun 7 kategoride toplam 15 soruda başvuru sahibinin eğitim durumu, aile bilgisi, seyahat geçmişi gibi içerikleri kapsadığına işaret ederek, yeni formda yazıyla doldurulacak soruların azaltıldığını belirtti.

Sözcü, vizeye başvuran kişinin eskiden beş yıllık yurtdışı seyahat geçmişini yazarken şimdi sadece bir yıllık geçmişini yazacağını ve formda sadece gördüğü en yüksek eğitimi belirtmesinin yeterli olacağını belirtti. Sözcü, yeni formun bugün itibarıyla kullanılmaya başlandığını ekledi.

Sözcü, bakanlığın Çinliler ile yabancılar arasındaki temasın artması için işlemleri kolaylaştırarak Çin’in yüksek kaliteli gelişmesi ve yüksek kaliteli dışa açılması için iyi hizmet sunacağını dile getirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, yabancılar için vize başvuru işlemini kolaylaştırdıklarını söyledi. Sözcü Mao olağan basın toplantısında yeni vize başvuru formunun 7 kategoride toplam 15 soruda başvuru sahibinin eğitim durumu, aile bilgisi, seyahat geçmişi gibi içerikleri kapsadığına işaret ederek, yeni formda yazıyla doldurulacak soruların azaltıldığını belirtti.

Sözcü, vizeye başvuran kişinin eskiden beş yıllık yurtdışı seyahat geçmişini yazarken şimdi sadece bir yıllık geçmişini yazacağını ve formda sadece gördüğü en yüksek eğitimi belirtmesinin yeterli olacağını belirtti. Sözcü, yeni formun bugün itibarıyla kullanılmaya başlandığını ekledi.

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Sözcü, bakanlığın Çinliler ile yabancılar arasındaki temasın artması için işlemleri kolaylaştırarak Çin’in yüksek kaliteli gelişmesi ve yüksek kaliteli dışa açılması için iyi hizmet sunacağını dile getirdi.