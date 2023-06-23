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Teknoloji Çin'den vazgeçen ABD'li çip üreticisi Hindistan'a yatırım yapacak
Teknoloji

Çin'den vazgeçen ABD'li çip üreticisi Hindistan'a yatırım yapacak

Yeniakit Publisher
2023-06-23 00:27:00 -
Çin'den vazgeçen ABD'li çip üreticisi Hindistan'a yatırım yapacak

ABD'li mikroçip üreticisi Micron Technologies, Hindistan'da yeni bir yarı iletken montaj ve test tesisi inşa edecek.

Micron'dan yapılan açıklamada, şirketin Hindistan'ın Gujarat şehrinde yeni bir montaj ve test tesisi kurmayı planladığı bildirildi.

Açıklamada, Micron'un yeni tesisinin yerel ve uluslararası pazarlardan gelen talebi karşılayacağı, Gujarat'taki yeni montaj ve test tesisinin aşamalı inşaatının bu yıl başlamasının beklendiği ifade edildi.

Tesisin ilk aşamasının 2024'ün sonlarında faaliyete geçmesinin planlandığı belirtilen açıklamada, küresel talep eğilimleri doğrultusunda zaman içinde kapasitenin kademeli olarak artırılacağı aktarıldı.

Açıklamada, yatırım tutarının 825 milyon dolara varacağı vurgulanarak, Hindistan hükümeti ve Gujarat eyaletinin desteğiyle tesise yapılacak toplam yatırımın 2,75 milyar doları bulacağı kaydedildi.
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