Çin’den Uygurlara kültürel soykırım

Çin, Müslüman çocukları bilinçli olarak ailelerinin yanından uzaklaştırarak yatılı okullarda asimile ediyor.

Çin hükümeti baskı ve zulüm uyguladığı Doğu Türkistan’da yüz binlerce yetişkini yeniden eğitim kampı adı altında gözaltında tutarken Uygur Bölgesi’nden çok uzaklara inşa ettiği yatılı okullarla küçük çocukları ebeveynlerinden ayırarak dil ve din kültürünü yok etmeye çalışıyor

İngiliz kanalı BBC, Çin’de çocuklarının kayıp olduğunu söyleyen Uygur velileriyle buluştu. Halka açık belgelere dayanarak ve yurtdışındaki aile üyeleriyle yapılan onlarca görüşmeden kanıtlar topladı.

Yapılan görüşmelerde yalnızca bir ilçede, 400’den fazla çocuğun ebeveynlerinin kamplarda veya hapishanelerde olduğu ve kendi isimleri ile hiçbiryerde kayıtlı olmadıklarını ortaya koydu. Çin’in Doğu Türkistan yetişkinlerinin kimliğini dönüştürme çabalarının yanı sıra, ortaya çıkan kanıtlar, komünist Pekin yönetiminin çocukları sistematik olarak kökünden uzaklaştırmak için de zorla alıkoyduğunu ortaya koydu.

Çin’in eğitim kampı yalanı

Çin makamları, Uygurların “mesleki eğitim merkezlerinde” eğitildiğini söylüyor. Ancak kanıtlar, birçoğunun namaz kıldığı ya da başörtü taktığı için ya da denizaşırı ülkelerdeki yakınları ile görüştükleri için tutuklandığını gösteriyor. Uygurlar için geri dönmek neredeyse kesin bir gözaltı anlamına geliyor.

BBC’nin haberine göre; Adrian Zenz, Doğu Türkistan’daki yetişkin Müslümanların kitlesel gözaltına alınmasının büyük ölçüde açığa çıkarılmasında büyük rolü olan bir Alman araştırmacı. Onun, halka açık resmi belgelere dayanarak hazırladığı rapor, Uygur yerleşim birimlerindeki okullarda eşi benzeri görülmemiş bir genişlemenin olduğunu ortaya çıkardı. Rapora göre, kampüsler genişletildi, yeni yurtlar inşa edildi ve büyük çapta kapasite artırıldı.

Müslüman çocuklar alındı

Sadece bir yıl içinde 2017’de, Doğu Türkistan’daki anaokullarına kayıtlı toplam çocuk sayısı yarım milyondan fazla arttı. Hükümet rakamlarına göre Uygur ve diğer Müslüman azınlık çocuklarının, bu artışın yüzde 90’ından fazlasını oluşturduğunu gösteriyor. Sonuç olarak, Doğu Türkistan’ın okul öncesi kayıt düzeyi ulusal ortalamanın altından Çin’deki en yüksek seviyeye çıktı. Sadece Doğu Türkistan’ın güneyinde, en yüksek Uygur nüfusu yoğunluğuna sahip olan bölgede yetkililer, anaokullarının inşası ve iyileştirilmesi için 1,2 milyar dolar para harcadılar. İngiliz kanalına göre, aileleri ve çocukları sistematik olarak ayrı ayrı tutmak, Çin’in dinine ve kültürüne yabancı bir nesil yetiştirmeye çalıştığının açık bir göstergesi.